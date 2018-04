«Nunca se debería haber adscrito al convenio a las trabajadoras de 0 a 3» La directora de la Escuela de Educación Infantil de Llanes es una de las demandantes. / JUAN LLACA El alcalde de Llanes asevera que el problema por las reclamaciones de las educadoras es la «herencia» que les dejaron los anteriores gobiernos LUCÍA RAMOS LLANES. Jueves, 5 abril 2018, 00:16

El problema al que se enfrenta actualmente el Consistorio llanisco con las reclamaciones salariales de las dos directoras y otras trece educadoras de las escuelas de 0 a 3 de Llanes y Posada «es una herencia» de las anteriores corporaciones socialistas. Es lo que ayer aseveró el alcalde, Enrique Riestra (Vecinos por Llanes), quien recalcó que, «no se trata de un mantra, sino que es la realidad y la gente lo debe saber. Cuando nosotros llegamos al Ayuntamiento, en junio de 2015, las trabajadoras acababan de presentar su denuncia», agregó.

El Juzgado de lo Social de Oviedo ya dio hace siete años, en 2011, la razón a las directoras y educadoras de Infantil del municipio en sus pretensiones de ser incluidas en el convenio colectivo del personal laboral del Ayuntamiento y cobrar de acuerdo con lo previsto en las tablas salariales. No obstante, más de un año después, en noviembre de 2012, el Pleno municipal aprobaba añadir un inciso a este acuerdo en el que se indicaba que las técnicas de Educación Infantil serían una excepción y gozarían de las retribuciones recogidas en un documento aparte. Acuerdo que los tribunales volvieron a rechazar años después, al no considerarlo válido porque, entre otras cosas, «no tuvo la intervención alguna de la representación legal de los trabajadores», no fue publicado en el Boletín Oficial del Principado (BOPA), ni tampoco consta su inscripción en el registro correspondiente.

Durante todo este proceso, para Enrique Riestra parece claro que hubo «una mala gestión» de la que deriva la actual situación. Según explicó, el cuatripartito pretende ahora aguardar a que la justicia se pronuncie acerca del proceso iniciado por las trece educadoras -recientemente el Tribunal Supremo daba la razón a las dos directoras en un auto contra el que no cabe recurso, como adelantó EL COMERCIO- para proceder a calcular cuáles serán exactamente las cantidades a las que se enfrentan.

«Vamos a ver cuáles son exactamente esas indemnizaciones por los años no percibidos más los salarios que habrá que empezar a pagar cuando comience a ser efectiva la sentencia. Esos números los mostraremos a los llaniscos y, acto seguido, comenzaremos a gestionar el problema», explicó. Advirtió que, «en el presupuesto habrá que quitar de un sitio para ponerlo en otro». Subrayó, asimismo, que la reclamación de la que deriva la actual situación fue presentada por las afectadas, a través de UGT, «el 20 de mayo de 2015, días antes de que se celebrasen las elecciones y cuando ninguno de nosotros formaba parte del gobierno».

Continuidad del servicio

El regidor aseveró que «nunca se debería haber adscrito a las trabajadoras al convenio municipal, pues era el Principado quien tenía que hacerlo. Sería absurdo incluso plantearlo, porque cualquier demanda de las trabajadoras debería haber sido con el Principado, que es quien tiene que hacerse cargo de ellas», recalcó. El Ejecutivo regional ya manifestó al cuatripartito hace un año que no tiene intención de hacerse cargo de las cantidades que reclaman las directoras y educadoras, pues alega que fue el Consistorio quien acordó el cambio de convenio.

Riestra no quiso adelantar acontecimientos, aunque sí insistió en que el Consistorio «gestionará el problema», con lo que parece descartado que se repita la estampa de hace un año, cuando la matriculación en las escuelas de 0 a 3 de Llanes y Posada llegó a estar paralizada durante varios días ante la posibilidad de que el servicio no tuviese continuidad. Finalmente, el gobierno municipal prometió «hacer un esfuerzo» y mantener los centros en funcionamiento, al menos, un curso más, el presente.