«Nos obligan a colapsar urgencias», claman Cabrales y las Peñamelleras
PANES. Jueves, 18 enero 2018

La tarde del martes, el hijo de Begoña Díaz sufrió una indisposición, el mejor día para ponerse enfermo en Cabrales. Esa es la apreciación resignada de un concejo en el que el miércoles es la única jornada en la que cuentan con atención pediátrica. Sin embargo, desde hace quince días el servicio ha desaparecido. La profesional asignada al centro de salud de Llanes, que cubría también de forma itinerante Cabrales, las Peñamelleras y Ribadedeva, abandonó la plaza a principios de enero al obtener puesto por oposición en el Hospital de Cabueñes, en Gijón. Desde entonces, el especialista de sustitución sigue sin llegar.

Ante la ausencia de pediatra en su municipio, la solución a la que se vio abocada Begoña Díaz fue la de coger el coche y recorrer los cuarenta kilómetros que separan el concejo del hospital de Arriondas. «Tuve que ir sin ser una urgencia y estar allí dos horas y pico esperando», lamenta Díaz. El caso de esta familia se cuenta por decenas en el concejo cabraliego y las Peñamelleras, que lamentan que tengan que «colapsar urgencias» por atenciones que deberían recibir en sus ambulatorios. La hija de once años de Marienca Gutiérrez padece síndrome de QT , una cardiopatía que debe ser controlada mediante electrocardiogramas mensuales. «Podría hacerlo un pediatra en el ambulatorio de Panes, pero tenemos que ir al hospital de Valdecilla», señala esta madre de Peñamellera Baja.

Ayer, medio centenar de familias de los tres concejos se concentraron por segunda semana consecutiva frente a los centros de salud de Panes y Carreña para exigir soluciones. «Esto ya es cíclico, no entendemos como se puede dar vía libre a los trabajadores sin tener una solución», denunció el alcalde de Peñamallera Baja, José Manuel Fernández, que respaldó a las cerca de cuarenta personas, en su mayoría madres, concentradas en Panes.

La ausencia de pediatra no es una novedad en esta zona de la comarca oriental. El pasado verano, recuerdan las familias afectadas, la situación se prolongó durante meses. El déficit de personal especialista se cubría tradicionalmente con un médico de familia, un arreglo del que ahora ya no disponen. «Cada vez estamos peor, la semana pasada al menos tuvimos médica de familia, pero esta ya no. El servicio ha quedado completamente descubierto», explica Begoña Díaz. La escasez de profesionales no solo afecta a las familias, destacan, también a los propios sanitarios. «Se supone que vienen para dos horas y no salen de aquí hasta las tres de la tarde», indica Gutiérrez.

Respaldo de Podemos

En sus protestas, las familias estuvieron ayer acompañadas por los diputados de Podemos Daniel Ripa y Andrés Fernández Vilanova. «No puede ser que cualquier imprevisto desmantele la atención primaria porque hay relación entre la atención sanitaria y la educativa y que no tengamos gente en las zonas rurales», denunció Ripa, que destacó que de suceder en «Oviedo o Gijón sería inadmisible, pero aquí parece que ocurre y no pasa nada».

Desde Podemos instan a la consejería de Sanidad a «sentarse y solucionarlo con los sindicatos». Sus propuestas apuntan en dos líneas: desdoblar cupos y actualizar el plan de contrataciones. «Con 2.400 niños en la zona de Llanes hay demanda para ampliar las plazas de pediatría», defendió Ripa. Los diputados negaron, además, que exista una falta de profesionales de pediatría para las contrataciones. «No es que no haya, es que están mal organizados. Cada año salen siete pediatras residentes, cinco del HUCA y dos de Cabueñes, y se jubilan menos de siete», apuntó Fernández Vilanova.

Por su parte, los ayuntamientos y las familias han solicitado una reunión con el consejero Francisco del Busto que por el momento, señalan, sigue sin contestación. Su intención es la de continuar con las manifestaciones hasta que se solucione el problema. La próxima protesta tendrá lugar el próximo martes, a las 10 horas, frente al centro de salud de Llanes.