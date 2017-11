Onís aprueba unas cuentas de 771.000 euros con un aumento en la inversión Los concejales de Onís votan a favor de los presupuestos. / N. ACEBAL La partida crece en 21.000 euros para , entre otras cosas, reparar la pista de Entrepeñas y sustituir la red de aguas en Pedroso L. RAMOS BENIA. Jueves, 30 noviembre 2017, 00:07

La corporación municipal de Onís, reunida ayer en pleno extraordinario, aprobó por unanimidad los presupuestos del concejo para el próximo año. Se trata de unas cuentas cuya cuantía, 771.1000 euros, se reduce ligeramente respecto al actual ejercicio, con unos ingresos de 820.500 euros y unos gastos de 818.842. En total son aproximadamente 47.000 euros menos los que se prevén para 2018, lo que supone una bajada del 6%. La explicación a este cambio es sencilla: no se han incluido ni los planes de empleo ni el programa Actívate porque el Ayuntamiento aún no recibió la confirmación de las correspondientes subvenciones. «Preferimos elaborar un presupuesto ajustado y realizar la modificación oportuna cuando lleguen las ayudas, a tener unas cuentas holgadas que luego no podamos cumplir», aseveró el regidor oniense, el socialista José Manuel Abeledo.

Pese a que los presupuestos sean más bajos que en 2017, la partida destinada a inversiones crece en cerca de 21.000 euros hasta alcanzar los 89.000. Se destinarán a diversas obras como la reparación del tejado del Centro Municipal Hermanos Álvarez Marcos, el arreglo de la pista de Entrepeñas en Gamonéu, la colocación de pasos de peatones elevados en la AS-114 a su paso por Benia y Avín, la sustitución de la red de conducción de agua de Pedroso, el arreglo de varios caminos del concejo, la apertura del camino que une Demues y Llano y el asfaltado del camino de Viniella al barrio de San Roque de Benia, entre otros.

Los presupuestos de 2018 recogen también un aumento de 21.000 euros en el gasto corriente, al subir el coste de recogida y tratamiento de residuos a través de Cogersa y el de mantenimiento de depuradoras a través de la Junta de Saneamiento. En contrapartida baja en 24.000 euros el montante de transferencias corrientes, pues en el próximo año no se aportará nada a Parques Nacionales, a diferencia del presente ejercicio, cuando Onís tuvo que pagar la obra del camino de las Mantegas.