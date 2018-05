La oposición reprende al gobierno de Ribadesella por no respetar la toponimia Un momento del Pleno celebrado ayer en Ribadesella. / NEL ACEBAL La corporación también aprobó por unanimidad, en el Pleno, dar su apoyo a la candidatura de la asociación Iglesia de Moru a Pueblo Ejemplar J. GARCÍA RIBADESELLA. Jueves, 3 mayo 2018, 00:16

Esta vez sí. En esta ocasión, la moción de Pueblu pidiendo respeto a la toponimia oficial del concejo por parte del Ayuntamiento de Ribadesella ha salido adelante gracias a los siete votos de Pueblu, PSOE, PP y la edil no adscrita. La propuesta, presentada en castellano para facilitar su comprensión, denunciaba el «incumplimiento sistemático» del equipo de gobierno a la hora de utilizar los topónimos, «los nombres oficiales de nuestros pueblos, aprobados hace ocho años», destacó Ricardo Cangas, portavoz de Pueblu. El concejal lo achacó a la «falta de voluntad política» y pidió que se corrija tanto en la web municipal como en los bandos y documentos públicos y en la señalización. «Aún tenemos cerca del 30% de nuestros pueblos sin señalizar con sus topónimos», añadió.

La alcaldesa, Charo Fernández, negó que el Ayuntamiento esté incumpliendo el Decreto por el que se determinan los topónimos oficiales, ya que lo está utilizando «en todo aquello que está a nuestro alcance», aunque también reconoció que puedan darse «errores por no revisar las cosas». A su vez, confirmó que donde no piensa hacer uso del topónimo oficial del concejo es en las redes sociales o en la web turística, «porque seria un error, ya que solo serviría para confundir al destinatario», añadió. Por ese motivo, los seis concejales de Foro votaron en contra de la moción.

Por su parte, el portavoz del PP, Juan Manuel Blanco, agradeció que Pueblu respetase sus derechos presentando la moción en castellano y anunció su voto a favor. «Estamos de acuerdo con que los nombres populares convivan con los otros, pero no creo que el Ayuntamiento esté incumpliendo ningún decreto», aclaró. El PSOE también optó por el 'sí' después de escuchar a todas y cada una de las partes. La edil no adscrita no explicó el contenido de su voto.

Los trece concejales de la corporación también acordaron dar su apoyo institucional a la candidatura de la Asociación Cultural Iglesia de Moru al Premio Pueblo Ejemplar de Asturias 2018. Un acuerdo unánime que se adjuntará a la documentación que se entregue ante la Fundación Princesa de Asturias para que sea valorada por el jurado calificador.