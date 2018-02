La palista más laureada del Sella, Mara Santos, pregonera de la próxima edición «Es un gran honor, un sueño de mi infancia estar sobre ese puente», ha comentado Santos EFE Martes, 20 febrero 2018, 14:47

La palista palentina Mara Santos será la encargada de leer el pregón en la 82ª edición del Descenso Internacional del Sella, prueba a la que ha estado "vinculada" desde principios de los ochenta y en la que tiene el récord de ser la deportista con más victorias en su haber tras 22 triunfos entre K1 y K2.

Santos, que volvió a la prueba el año pasado tras cuatro ediciones alejada de ella, será la encargada de leer los tradicionales versos que preceden el descenso, "sueño" que cumplirá desde el puente de Arriondas y tras el cual seguirá los pasos de su predecesor, Saúl Craviotto dejando el micrófono para correr a la salida del río y participar de la prueba.

Precisamente por dar el relevo al campeón olímpico la palentina confiesa haber "dudado" a la hora de aceptar la propuesta del Comité Organizador, pero la realidad es que, pese a "sentirse poquita cosa" en comparación con Craviotto, la palista es toda una leyenda del Descenso del Sella, donde participó por primera vez en 1983.

"Todavía no me lo puedo creer, estoy muy nerviosa pensando en que llegue ese día, pero por otro quiero estar ya con toda esa gente que me ha apreciado tanto durante estos años, y que me ha querido. Es un gran honor, un sueño de mi infancia estar sobre ese puente", ha comentado Santos, visiblemente emocionada.

La deportista castellanoleonesa acumula en su palmarés 20 victorias en K1 femenino y dos en K2 femenino, siendo en esta última disciplina donde ha sumado su ultimo triunfo junto a la luanquina María Isabel García, y habiendo firmado en su última participación un segundo puesto en la categoría K2 mixto (2016).

Además de tener un palmarés "inigualable" en el Sella, Santos ha sido campeona del mundo de maratón y acumula numerosos títulos nacionales tanto en ríos como en pista, currículum que podría ampliar con una nueva victoria en una edición en la que aún no ha decidido a qué categoría se presentará, pero que sin duda será especial para la palista.