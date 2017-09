Parres aprobará en noviembre un PGO que prevé 2.300 nuevas viviendas Vista general de la capital del concejo parragués, donde se prevé que se construyan hasta 1.100 viviendas. / JUAN LLACA «Queremos el mejor plan posible, por lo que en todo momento informamos y contamos con los grupos municipales», señala el alcalde, Emilio García LUCÍA RAMOS ARRIONDAS. Martes, 26 septiembre 2017, 01:53

Tras más de doce años de intentos fallidos y retrasos, en Plan General de Ordenación de Parres está más cerca que nunca de ser aprobado de forma definitiva. De hecho, y a falta de obtener los últimos informes, el alcalde parragués, el socialista Emilio García Longo, confía en poder llevar el documento a Pleno «en menos de dos meses».

El proceso, agrega el regidor, se encuentra ya en su fase final. «En los últimos meses la comisión informativa de urbanismo se reunió y emitió dictamen sobre las últimas propuestas planteadas por el equipo redactor. A continuación, el interventor municipal emitió el pertinente informe y ahora son el abogado consistorial y el servicio de Secretaría quienes deben hacer lo propio», explicó. En cuanto ambos servicios municipales hayan dado su visto bueno, continuó García Longo, el documento pasará por última vez por la comisión informativa urbanística para ser llevado a un Pleno extraordinario que tendrá lugar, previsiblemente, a mediados de noviembre.

Será entonces cuando los concejales que conforman la corporación municipal den o no su apoyo al plan general. «Evidentemente, no puedo adelantar las posturas que adoptarán los distintos grupos, pero confío en que no haya sorpresas, pues en los últimos meses celebramos reuniones de forma periódica para mantener informados en todo momento a los representantes de los diferentes partidos políticos presentes en el Ayuntamiento» de Parres, explicó el alcalde. «Asimismo, todos tuvieron la opción de realizar las aportaciones que consideraron oportunas. Nuestra intención es que éste sea el mejor plan posible, por lo que buscamos un proceso totalmente transparente y participativo», aseveró.

Cabe recordar que la aprobación inicial del PGO parragués, en abril de 2015, salió adelante únicamente con los votos a favor del Partido Socialista, ya que en la anterior corporación gozaban de mayoría absoluta. El resto de los grupos de la oposición se abstuvieron en la votación, coincidiendo en alegar «falta de información» para haber podido analizar de una forma correcta el documento.

Una situación que García Longo no quiere volver a presenciar. «Todos los grupos están informados. Precisamente, todas las reuniones que se llevaron a cabo hasta el momento se hicieron con esa intención y con la idea de llegar al Pleno extraordinario con el trabajo hecho y adelantado. Nadie podrá decir que no conoce el plan o que se ocultó información, pues ni siquiera lo custodio yo, sino que está en la Secretaría Municipal», manifestó. La aprobación del PGO, recalcó, «es una cuestión prioritaria, y sé que tanto ediles como trabajadores municipales, están poniendo toda la carne en el asador para que el final del proceso llegue rápido».

171 alegaciones

El documento inicial recibió un total de 171 alegaciones. Una cifra relativamente baja que puso de manifiesto que el de Parres «no fue un planeamiento problemático», según indicaba García Longo, quien señaló que «todas las alegaciones con aval jurídico se aceptaron». No obstante, recalcó, la aceptación de las diferentes argumentaciones planteadas por los vecinos no supuso cambios sustanciales respecto a las más de 2.300 nuevas viviendas que prevé el plan.

La gran mayoría de esas nuevas construcciones, concretamente 1.755, ya figuraban en las Normas Subsidiarias del concejo, aunque no se llegaron a construir. Más de la mitad de estos nuevos inmuebles se prevé que se levanten en los diferentes núcleos rurales del municipio, con la intención de fijar población en ellos. El resto se erigirán en la capital parraguesa, principalmente en la zona de Arriondas Norte.