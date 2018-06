Pesca exigirá responsabilidades a Avall si vuelve a paralizar el arranque Camiones cargados de ocle procedente de los campos situados en la costa oriental, en el puerto de Llanes, durante la pasada campaña. / N. A. «No vamos a tolerar que sus patologías afecten a la administración o al sector pesquero asturiano», asevera el director general, Alberto Vizcaíno LUCÍA RAMOS LLANES. Domingo, 24 junio 2018, 01:39

Los pescadores ya lo advirtieron hace unos días y ahora es el director general de Pesca, Alberto Vizcaíno, quien asevera que no se piensa quedar de brazos cruzados si la Asociación de Vecinos y Amigos de Llanes (Avall) decide finalmente solicitar la suspensión de la campaña de arranque de ocle. «El año pasado el Tribunal Superior de Justicia de Asturias levantó la suspensión cautelar y ahora desde la asociación vuelven a pedir lo mismo, con los mismos argumentos, que son falsos», señaló el director. «No se puede acusar a la Administración de prevaricar, ni se puede mentir como están mintiendo», aseveró. Por eso, está decidido a «exigirles responsabilidades en cuanto haya oportunidad».

El director de Pesca desmintió que, como aseveran desde Avall, no haya un control oficial de las cantidades de ocle que se extraen durante el arranque. «Las algas no se sacan en el bolso como el que saca media docena de percebes furtivamente. Las algas salen en camiones, se pesan en las cofradías, en las lonjas. Además, se cubren diariamente estadillos donde se recoge, barco a barco y buceador a buceador, lo que han arrancado y en qué campos», explicó. Recalcó, asimismo, que el Principado dispone de buzos que están «antes, durante y después» de la campaña supervisando la recuperación de los campos de ocle. «Tenemos datos de todo esto», aseveró.

Por este motivo, Vizcaíno considera que el comportamiento de Avall en todo este asunto es «absolutamente indecente. Son unos irresponsables y juegan con la gratuidad de la justicia», criticó.

«Tenemos buzos que supervisan la recuperación de los campos de algas»

En caso de que finalmente la asociación llanisca presente un recurso, tal y como anunciaron, contra la resolución de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales que autoriza una nueva campaña de arranque de ocle en el Oriente y pida su suspensión, el director de Pesca confía en que la respuesta del TSJA sea la misma que hace un año. «Les dieron un buen 'revolcón', indicándoles que no tenían razón», recordó.

«Proceso transparente»

«Ellos decían que no había informes, pero el tribunal señaló que habíamos presentado 23 informes ambientales que avalan la inocuidad del método de arranque, mientras que Avall no presentó ni uno solo que demuestre los supuestos daños en los campos», explicó. Lo mismo sucedió, continuó, con el punto en el que tanto la asociación vecinal como los ecologistas afeaban que no se les había dado voz en el proceso de tramitación de la resolución. «Confunden dos procedimientos administrativos que son básicos: el trámite de audiencia y la información pública. Nosotros esto lo sometemos a trámite de audiencia ante los interesados, los que estimamos, y el TSJA señaló que el proceso fue absolutamente transparente y se dio voz a todos los interesados», apostilló.

Por todos estos motivos, Vizcaíno manifestó que las pretensiones de Avall son «una majadería. El año pasado me parecía que tenía disculpa, porque era la primera vez que se personaban y entiendo la ignorancia, pero cuando ves que lo que hay detrás es contumacia, se demuestra que esto es patológico. Desde luego, nosotros no vamos a tolerar que sus patologías afecten a la administración o al sector pesquero asturiano», insistió. Así las cosas, «como la vía sea la de volver con el único ánimo de entorpecer, con los mismos argumentos que ya desautorizó la justicia, vamos a ver, desde el punto de vista jurídico, cómo podemos hacerles responder por esa irresponsabilidad».