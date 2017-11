Los pescadores tachan de «flojo» el inicio de la costera ante la escasez de angulas Varios profesionales pescan angulas en la ría de Ribadesella al caer la noche. / NEL ACEBAL Necesitan once horas de trabajo para extraer menos de 500 gramos de alevines de anguila, que se venden por entre 400 y 500 euros el kilo L. CASTRO/ JUAN GARCÍA RIBADESELLA. Miércoles, 22 noviembre 2017, 04:22

Los años de esplendor de la angula llegaron a su fin con la costera de este 2017-2018. Así lo ven, al menos, los pescadores que han comprobado en estos primeros días de la temporada que necesitan mucho más tiempo para extraer unas cantidades modestas. «El jornal va saliendo poco a poco, a base de horas y de duro trabajo», señala Vicente Peñil, angulero desde 1990. Este riosellano explica que la situación vivida los dos últimos años, cuando se llegó a alcanzar el precio récord absoluto en 2015 de 6.230 euros por la primera angula de la temporada, fue algo «excepcional».

«Sí que están siendo unos días flojos», reconoce Vicente Peñil, pero «están dentro de la media habitual. El problema es que después de dos años tan buenos, todo parece mucho peor ahora que hay menos angula. Estamos ante un panorama bastante normal». De media, están sacando en torno a medio kilo por noche, una cifra que se duplicaba en las costeras de 2015 y 2016. No obstante, solo son los primeros días de la temporada y los anguleros esperan que todo mejore cuando lleguen los meses de diciembre y enero.

«Hasta finales de año o incluso principios del siguiente no podemos hacer una previsión sobre lo exitosa que será o no la temporada», apunta Manuel Martínez García, pescador de angula desde hace más de cuarenta años. En este sentido, añade que «cada semana las cosas cambian. Estos primeros días no fueron excelentes, pero parece que poco a poco la situación va mejorando». Por eso, Manuel Martínez no es partidario de hablar de un inicio «flojo», aunque reconoce que no han tenido el éxito esperado tras las dos últimas temporadas. No obstante, los pescadores insisten en que el volumen de las costeras varía mucho de un año a otro y las causas son para ellos «un misterio».

«Algunos dicen que es por la luz, otros que se debe a las mareas y el resto que es por la contaminación. Lo cierto es que excusas hay muchas, pero razones veraces, pocas», comenta Emilio Peñil, primo de Vicente. En su familia la angula es casi un legado. De hecho, su madre, Blanca Hueso, de 64 años, continúa pescando los alevines y, como señala Emilio, «cualquiera le dice que lo deje con el carácter que tiene».

Un precio que «compensa»

El riosellano, quien ha compartido sus percepciones con el resto de familiares anguleros, asegura que, por el momento, la situación está compensada entre horas de trabajo y beneficio. «Los dos años anteriores empezamos muy fuerte y acabamos flojeando. Puede que esta temporada sea al revés y finalicemos por todo lo alto. Nunca se sabe», comenta entre risas. En este sentido, recuerda que ha habido días buenos como este lunes, cuando entre todos sacaron 33 kilos.

«El primer día compensó, porque de media se vendieron los 200 gramos a 1.500 euros», dice Emilio Peñil. A pesar de que hay menos cantidad de angulas que otros años, el precio en lugar de encarecerse se ha rebajado notablemente respecto a temporadas anteriores. Sin embargo, los pescadores piden paciencia y calma, pues , de momento, «el precio se mantiene entre los 400 y los 500 euros, una cifra bastante buena», como señala Manuel Martínez. «Mientras no baje de 350 euros de media estaremos ante un valor muy aceptable», añade Vicente Peñil.

Lejos quedan los años de máxima bonanza, cuando se exportaban angulas a raudales rumbo a Asia, especialmente a Japón. Corría el 2002 y Vicente recuerda que «querían que llegaran vivas y las compraban a unos 800 euros el kilo». Sin embargo, la Unión Europea no tardó en prohibir este tipo de exportaciones por motivos de salud. «No nos dejaban mandarlas vivas, así que perdimos ese mercado», explica Vicente para añadir que «ahora vendemos solo para el consumo en España».