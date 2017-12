Los picotazos en las bolas de hierba llegan al juzgado Bolas de hierba situadas en una finca de la localidad de Llames de Parres, donde se registró el caso denunciado. / NEL ACEBAL. El demandante defendía que la acción de las cornejas, especie cinegética, era la causante de que se pudriera el forraje Un ganadero denuncia a los cazadores de Parres y Cangas de Onís, a los que culpa de los daños ocasionados por las aves GUILLERMO FERNÁNDEZ CANGAS DE ONÍS. Domingo, 17 diciembre 2017, 00:53

Al juzgado de Cangas de Onís llegaba a principios de diciembre un pleito muy curioso. Un ganadero de Llames de Parres demandaba a la sociedad de cazadores La Parraguesa, titular de los derechos cinegéticos en Parres y Cangas de Onís, tras haber sufrido daños en unas bolas de hierba situadas en una finca de su propiedad. Estimaba el demandante que la hierba se había echado a perder como consecuencia de los picotazos efectuados por cornejas, aves susceptibles de aprovechamiento cinegético, y pretendía que los titulares del coto de caza se hicieran cargo de los daños. La sentencia era notificada a las partes el pasado miércoles y Gabriel García 'Gabi', presidente de La Parraguesa, confirmaba ayer que la pretensión del ganadero había sido «desestimada» y explicaba que la sentencia «es firme y no cabe recurso».

La defensa del colectivo de cazadores, ejercida por el abogado José Bembibre, argumentaba que La Parraguesa no era responsable de los daños en las bolas de hierba al sostener que los pájaros más abundantes en la zona son cuervos, aves protegidas, y no las cornejas. También destacaba en sus conclusiones que los hechos denunciados «no fueron presenciados directamente por la guardería del Principado» y confirmaba que, desde septiembre de 2017, La Parraguesa tiene «suscrito un convenio de colaboración con un cetrero para que ahuyente a los córvidos con la finalidad de disminuir los daños en la zona». El abogado puso en valor que esta medida fue tomada ante la pasividad del Principado, «que no plantea soluciones».

Una vez conocido el contenido de la sentencia, Gabriel García comentaba al respecto que la resolución «resulta de vital importancia para los cazadores porque estamos hartos de que no se nos dé la razón ante clarísimas evidencias». Estima el presidente del coto que «hay asociaciones de ganaderos que tratan de amplificar daños para arruinar a los cazadores con planteamientos insostenibles». Y aseguraba que los cielos de los concejos de Parres y Cangas de Onís «están llenos de cuervos, que algunos pretenden hacer pasar por cornejas».

Varios ganaderos de diferentes concejos de la comarca oriental, ajenos a los municipios de Parres y Cangas de Onís, aseguraban ayer que resulta frecuente que se pudran las bolas de hierba «por picotazos o rasguños en los plásticos por parte de pájaros, gatos y crías de zorro». Y valoraban que más eficiente que plantear demandas frente a los cazadores, la solución correcta pasa por «prevenir y llegar a acuerdos entre los dos colectivos antes de que se produzcan los daños». En el caso de los sembrados de maíz o alubias apostaban por «cerrar las fincas con pastores eléctricos» y para evitar daños en las bolas de hierba aconsejaban «cubrirlas con mallas, lonas y redes protectoras».

Los ganaderos consultados explicaron que el sistema de ensilar la hierba en bolas cuenta con «más de 20 años de antigüedad» en la comarca y señalaron que el precio de venta de cada bola en la actualidad es de «25 euros», mientras que el propietario de la empacadora cobra «18 euros» por cada encintado. Respecto a las consecuencias de los picotazos de las aves en el plástico, confirmaron que «los agujeros posibilitan la entrada del oxígeno y esa circunstancia lleva a que la hierba termine pudriéndose». «Si la hierba está muy bien prensada se pierde un trozo, pero el resto vale», concluían.

Algunas de esas conclusiones eran asumidas por Gabriel García al precisar que la sociedad de cazadores colabora con los ganaderos «aportando lonas para que las coloquen por encima de las bolas». Y tras recordar que, años atrás, habían indemnizado «con 2.000 euros a un ganadero de Cuadroveña», aseguraba que la sociedad que preside tiene como principal preocupación «el fomento de la caza y el mantenimiento de puestos de trabajo, pero no la lucha contra los ganaderos y el Principado de Asturias».

Y de esta forma quedaba resuelto un pleito que a muchos les puede parecer curioso y original.