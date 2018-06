Piloña mantiene los campamentos de verano «sin ayudas del Principado» El Ayuntamiento aportará cerca de 3.000 euros para financiar las actividades infantiles, que comienzan el próximo 22 de junio R. O. INFIESTO. Martes, 5 junio 2018, 00:18

Piloña contará este verano con una nueva edición de las actividades de conciliación familiar con el apoyo del Ayuntamiento. Así lo explican desde la Asociación El Prial, organizadora de los campamentos y ludotecas infantiles en colaboración con la Asociación de Madres y Padres (AMPA) del colegio público L'Ablanu de Infiesto. A finales del pasado año, las ayudas a este tipo de programas pasaban a depender de las comunidades autónomas, pero el Principado «no concedió a El Prial dos de los proyectos solicitados, el de mayores y el de infancia y familia, dentro del cual están los campamentos», señala la presidenta de la entidad, Ana Fernández.

«Hasta 2017 era el Gobierno central el que sacaba las convocatorias, a cargo del 0,7% del IRPF, pero este año pasó a depender en un 80% de las comunidades autónomas. Optaron un mayor número de entidades, que antes no podían por no tener representación estatal», apunta Fernández. De este modo, abunda, «el dinero se repartió entre más entidades y se concedieron microsubvenciones, que en algunos casos no llegaban a los mil euros, con los que es difícil desarrollar los programas».

Dada la situación, en Piloña ha sido el Ayuntamiento el encargado de cubrir parte de la cuantía, que se acerca a los 3.000 euros. «También tuvimos que ajustar gastos para no subir las cuotas de años anteriores», indica la presidenta de la asociación.

La tercera edición de las actividades estivales para los menores del concejo comenzarán el próximo 22 de junio y se prolongarán hasta finales de julio. Están abiertas a niños de entre 6 y 12 años en la modalidad de campamento y a menores de 4 a 6 en la ludoteca. Las inscripciones podrán formalizarse hasta el 12 de junio en El Prial.