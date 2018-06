«El plan de Lagos es un negocio, no es por la conservación», clama Cangas José Manuel González Castro expone la situación del plan de transporte a los Lagos ante empresarios, ganaderos y vecinos. / JUAN LLACA Empresarios, ganaderos y Ayuntamiento harán «frente común» para exigir un mayor peso en la gestión del Parque Nacional GLORIA POMARADA CANGAS DE ONÍS. Viernes, 8 junio 2018, 00:33

El anuncio del Principado de la puesta en marcha de los puntos de información y servicios en los Lagos de Covadonga a partir del día 15 no ha servido para calmar los ánimos en el sector empresarial de los Picos de Europa. Ayer, más de medio centenar de empresarios, ganaderos y vecinos de Cangas de Onís se reunieron en el Ayuntamiento para abordar la situación del espacio protegido. «No estamos tranquilos», comenzó su intervención el presidente de la asociación Incatur, José Antonio Sánchez, quien denunció ante los presentes la «decadencia de visitantes» que sufre el Parque Nacional por la «ineficacia» de sus gestores. «Esta situación va en perjuicio de todo el Oriente», sostuvo antes de darle la palabra al alcalde cangués. José Manuel González Castro (PP) procedió a explicar la evolución que ha experimentado el Parque Nacional en los últimos años: «el año pasado los servicios estuvieron abiertos cinco meses, en 1999 fueron nueve; el retén de incendios funcionaba en el 2000 once meses al año, en lo que llevamos de este han trabajado quince días. Hay un recorte importante de servicios». Rechazó, además, que el incremento del billete corresponda exclusivamente al Estado, pues «el que aprueba la subida no es Fomento, es el consejo de administración del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA)».

Sobre el papel del Ayuntamiento en el plan de transporte a los Lagos, denunció ante los cangueses la escasa información recibida hasta la fecha y puso como ejemplo que «en Semana Santa me enteré que la carretera estaba cortada por un taxista».

Con una indignación creciente, las voces de los empresarios apuntaron en una misma dirección: los escasos beneficios que en la economía local genera el plan. «Es un negocio privado, no lo hacen por la conservación» o «vienen aquí a hacer caja» fueron algunas de las críticas lanzadas a Alsa por parte de los empresarios locales. Ante ese malestar, la propuesta apuntada fue la de dejar el servicio en manos de las empresas de Cangas.

Las peticiones también fueron encaminadas a «restablecer los servicios como antes de la crisis» y reforzar el personal de controladores en los Lagos. Por su parte, desde el sector ganadero afirmaron que «el Parque no genera más que líos» y pusieron en duda la conveniencia de su continuidad «sin dinero» para inversiones. Destacaron, además, la intención de «hacer frente común» para poner de manifiesto que la gestión del Parque «nos está perjudicando».

Otro de los puntos que pidieron detallar los cangueses fue el estado del tren cremallera y sus efectos en el acceso en vehículo privado. Esos aspectos, dijo el alcalde, se recogerán en el estudio de viabilidad aprobado por la Junta. Apuntó, no obstante, que los 90.000 euros previstos por el Ejecutivo autonómico para el estudio son «poco», pues según expertos consultados por el Ayuntamiento «debería costar 300.000».

Con una primera toma de contacto sobre el sentir respecto al espacio protegido, la reunión se repetirá el próximo lunes 18. Entonces, una mesa de trabajo «estudiará las propuestas de los empresarios».