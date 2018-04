Ponga acumula doce casos en Fiscalía por facturas del anterior gobierno La edil de Foro Menchu Sánchez y la alcaldesa Marta Alonso en el Pleno de Ponga de ayer. / NEL ACEBAL Entre la documentación presentada por el Ayuntamiento están dietas de 60.000 euros, contratos sin justificar y compras de colonias, chorizos y televisores GLORIA POMARADA BELEÑO. Viernes, 20 abril 2018, 00:05

La lista es interminable y la relación de presuntas irregularidades cometidas supuestamente por el anterior equipo de gobierno de Ponga, cuanto menos, variopinta. Desde la adquisición de chorizos y vino, pasando por lotes de colonia y televisores de 32 pulgadas, cementerios que no cumplen la normativa sanitaria o una piscina a cargo de un peón de obras, en lugar del pertinente socorrista. El actual gobierno pongueto, integrado por PSOE y PP, desempolvó ayer cada uno del medio centenar de casos judiciales que acumula el consistorio desde el año 2007 en un pleno extraordinario en el que la bancada de la oposición estuvo ocupada por una sola de las ediles de Foro, Menchu Sánchez.

Fueron precisamente las acusaciones vertidas por la concejala en los últimos meses las que motivaron al equipo de gobierno de la socialista Marta Alonso a incluir en el orden del día el exhaustivo repaso de las causas pasadas y presentes. Entre los años 2007 y 2015, coincidiendo con los mandatos de Cándido Vega - primero con URAS-PAS y después con Foro- y, tras la inhabilitación de éste en 2013, con Mercedes Traviesa como regidora, fueron un total de 43 los procesos judiciales de los que existe constancia en el Ayuntamiento. Entre ellos, Alonso expuso el pleito con la IGP de Los Beyos, gastos de asesoramiento de hasta 900 euros, facturas de 20.000 euros por unos muebles «que no se sabe donde están», el quebrantamiento de condena del que fue acusado Vega en 2014 o minutas a abogados. Uno de esos letrados, refirió la alcaldesa, es «Pedro Leal, actual diputado de Foro».

Desde 2015, los procesos judiciales derivados de la etapa forista han seguido llegando al Ayuntamiento, tal y como evidenció la alcaldesa, documentación en mano. En total, siete denuncias «consecuencia de los impagos y acciones de la corporación anterior», reiteró el actual equipo de gobierno. La reclamación de pago por parte de empresas que no habrían cobrado las obras o servicios prestados es la demanda reiterada interpuesta contra el Consistorio. «Hay deudas de las que no existen expedientes ni justificantes de los trabajos», expuso la regidora pongueta. Así, dio cuenta de reclamaciones por importes de 80.000, 40.000, 20.000 y 18.0000 euros.

Tres cajas de documentos

En un segundo capítulo están las denuncias presentadas por el Ayuntamiento desde que PSOE y PP accedieran a la Alcaldía. El equipo presidido por Marta Alonso ha interpuesto trece denuncias por «actuaciones del gobierno anterior». Doce de ellas están ya siendo investigadas por la Fiscalía y seis tienen causas abiertas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Cangas de Onís.

Fueron tres las cajas con documentos que el Ayuntamiento remitió al ministerio fiscal con presuntas irregularidades que han ido encontrando en estos tres años. Informes externos, desplazamientos en taxi, dietas o compras de artículos son algunos de los gastos que ayer se desgranaron en la sesión plenaria y que obran ya en manos del fiscal. Uno de los capítulos más abultados son los «300.000 euros pagados a la misma empresa en tres años sin ningún tipo de sistema de contratación», apuntó Alonso. Los procesos judiciales en los que se vio inmerso Vega también habrían copado parte de los fondos municipales, según los documentos de los que dispone el Ayuntamiento. En un «solo juicio», el de la inhabilitación del exalcalde, se desembolsaron «23.000 euros», mientras que en la petición de indulto fueron «1.452 euros». También constan en el Consistorio más minutas bajo el epígrafe «defensa de los intereses del alcalde» o «defensa de don Cándido Vega». Incluso «defensa de gente que no tenía relación laboral con el Ayuntamiento», señalaron.

Los gastos cargados a las arcas municipales llegan también a comidas y transporte. El actual equipo de gobierno cifra en 60.000 euros las dietas cobradas por sus predecesores. Así, figuran comidas que no se corresponden con el kilometraje, por ejemplo con tickets de un restaurante de Cangas mientras que el desplazamiento presentado situaba a los beneficiarios ese mismo día en Oviedo, explicaron. «En algunos casos se metían los gastos de kilometraje y también de gasolina», estos últimos de hasta «160 euros para 'otras matrículas'». Más: «Hay gastos de taxi de cien euros para llevar papeles al juzgado o 390 euros en comidas de gente que fue a los juicios», detalló la alcaldesa. «Hay incluso mariscadas y comidas en Burgos. ¿Qué actividad municipal hay en Burgos?», se preguntó Alonso. También facturas telefónicas de una media de 200 euros mensuales. «El exalcalde metía el teléfono de su empresa al Ayuntamiento. ¿Usted no sabía que en su casa no se pagaba teléfono?», afeó Alonso a la edil forista, esposa de Vega.

Las compras hechas a cargo de las arcas municipales detalladas por el Ayuntamiento son de lo más diverso: un televisor de 32 pulgadas, cuatro juegos de colonias y chorizos, salchichones y vinos. «Los papeles están y hablan por sí solos», zanjó la alcaldesa.

Un peón de obras en la piscina

En materia de contratación, las presuntas irregularidades llegan a la ampliación del cementerio de San Ignacio o a la piscina municipal, donde «se vendieron bebidas sin la ordenanza pertinente». Los gastos en personal de esta instalación, abundó Alonso, rondaron en la anterior legislatura una media de 4.000 euros anuales y los contratos se extendían hasta entrado el otoño. Además, la persona contratada fue un «peón de obras públicas en lugar de un socorrista». «Se supone que no se necesitaba socorrista», alegó Menchu Sánchez.

Ante las críticas de inactividad de Foro, el equipo de PSOE y PP desgranó, también una a una, sus distintas acciones y proyectos, desde reformas de caminos a traídas de aguas, reparaciones en el colegio o señalización del patrimonio cultural.