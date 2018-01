La Prehistoria bate récords Varias familias se hacen fotos ante una de las recreaciones de dinosaurios en tamaño real del Museo del Jurásico de Asturias. / NEL ACEBAL Las visitas volvieron a crecer durante 2017 tanto en el Muja como en Tito BustilloDe nuevo, el museo colungués fue el más visitado, con 165.975 personas, mientras que la instalación riosellana recibió a otras 43.293 LUCÍA RAMOS COLUNGA/RIBADESELLA. Miércoles, 10 enero 2018, 00:08

El 2017 que se despedía hace apenas diez días fue un muy buen año para dos de los equipamientos culturales más relevantes del Oriente asturiano. Tanto el Museo del Jurásico de Asturias (Muja) como el Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo vieron incrementado el número de visitas en sus instalaciones, batiendo de nuevo los récords ya superados durante el anterior ejercicio.

El museo colungués volvió a ser, un año más, el que a más personas recibió, superando ampliamente la barrera de los 160.000 visitantes con un total de 165.975 entradas vendidas. Esto supone un incremento del 8,10% respecto a los resultados de 2016, cuando fueron 152.539 las visitas registradas. Se trata de uno de los mayores incrementos de los últimos años en el Muja, pues en 2016 sus visitas 'solo' aumentaron un 1,02% respecto al mismo periodo del año anterior.

También en el equipamiento riosellano están de enhorabuena, pues los 43.293 visitantes recibidos durante la temporada pasada superaron a los 42.052 del anterior ejercicio. No obstante, el incremento alcanzado en esta ocasión, de un 2,95%, es bastante más modesto que el de 2016 respecto a 2015, cuando el museo experimento un crecimiento espectacular, del 13,81%.

El Museo del Jurásico registró un aumento del 8,10% en la venta de entradas en 2017

Volviendo al Muja, según los datos que manejan en la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias (Recrea), el grueso de las personas que accedieron el pasado año a este espacio lo hicieron de forma individual, un 88,39%, mientras que el 11,61% restante lo hicieron en grupo. Estos porcentajes no variaron prácticamente respecto al ejercicio anterior.

La mayoría, españoles

En cuanto a la procedencia de los visitantes del museo colungués, la gran mayoría fueron españoles, un 77,52% llegados, principalmente, de Madrid, Castilla y León y Galicia. Los asturianos -Recrea los contabiliza de forma separada a los visitantes nacionales- supusieron el 17,66% de las visitas, procedentes sobre todo de Gijón, Oviedo y Avilés; mientras que el 4,82% restante lo componían personas extranjeras, principalmente de Francia, Reino Unido y Alemania.

En el Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo también fueron mayoría los visitantes individuales, un 83,22% frente al 16,78% de grupos. Como sucede en el equipamiento colungués, el museo riosellano recibió en su mayor parte visitas de españoles, un 62,84% procedentes sobre todo de Madrid, Castilla y León y Andalucía, frente a un 24,62% de visitantes asturianos llegados principalmente de Gijón, Oviedo y Avilés y un 12,54% de turistas extranjeros con las nacionalidades inglesa, francesa y alemana a la cabeza.

El Jurásico, cosa de niños

Como viene sucediendo en años anteriores, la mayor parte de las visitas registradas en ambos museos del Oriente fueron de personas de más de once años, un 65,17% en el caso del Muja y un 81,60% en el de Tito Bustillo. No obstante, llama de nuevo la atención cómo el equipamiento colungués contó también con un importante porcentaje de visitantes menores de once años, quienes supusieron un 34,82%.

Esto demuestra que el Museo del Jurásico sigue siendo uno de los más queridos por los niños gracias a sus recreaciones de dinosaurios en tamaño real, los contenidos expositivos y también los numerosos talleres que se llevan a cabo a lo largo del año en sus instalaciones. De hecho, es habitual encontrarse con familias que, a las puertas del centro cultural, reconocen que son los pequeños de la casa quienes insisten en visitarlo.