Dolores Álvarez Campillo: «Desde el primer momento supe que lo del Kaype iba a ser problemático» Dolores Álvarez Campillo, ayer, a su llegada al juzgado. / ÁLEX PIÑA La exalcaldesa de Llanes, Dolores Álvarez Campillo, negó ante la jueza haber «metido prisa» al exarquitecto municipal para otorgar la licencia de ampliación del hotel LUCÍA RAMOS OVIEDO. Martes, 6 marzo 2018, 04:14

«Antes de que se presentase ningún papel, yo ya sabía que la licencia para la ampliación del hotel Kaype iba a ser problemática». La exalcaldesa de Llanes, la socialista Dolores Álvarez Campillo, recordó ayer, en varias ocasiones, cómo desde un primer momento tuvo la certeza de que la solicitud planteada por la propiedad del hotel ubicado en la localidad Barro iba a traer quebraderos de cabeza al Consistorio. Lo hizo durante la segunda sesión del juicio que se celebra estos días en el Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo contra el exarquitecto municipal, A. R. N., a quien la Fiscalía acusa de un presunto delito de prevaricación urbanística por el 'caso Kaype'.

«Al exarquitecto le dije que tuviese ojo con esta licencia, pues todas las solicitudes de licencia que presentó en el Ayuntamiento esta propiedad -la sociedad Carrera y Pérez S. L.- fueron a juicio y sabía que íbamos a ser perseguidos», rememoró la ahora diputada del PSOE en la Junta General del Principado. Señaló también que cuando tuvo conocimiento de que el estudio de arquitectura encargado de diseñar el proyecto de ampliación había solicitado los certificados de edificabilidad de las fincas en las que se pretendían llevar a cabo las obras, instó al gerente de la empresa a consultar primero a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado (CUOTA). «También me puse en contacto con José Antonio Cullía de la Maza -secretario de la CUOTA- para pedirle que informase al respecto. Quería contar con un documento en el que la comisión señalase que la competencia para conceder la licencia era municipal porque sabía que iba a haber follón y así me quedaba tranquila», apuntó Álvarez Campillo.

«Firmé la licencia porque contaba con un informe favorable», explicó José Herrero

Al igual que hiciese el secretario municipal de Llanes, Santiago Fernández Molpeceres, que fue el primero en prestar declaración como testigo en la jornada de ayer durante unas dos horas, la exalcaldesa reconoció no entender por qué A. R. N. había instado a la propiedad a agrupar las fincas, como tampoco comprendió que se otorgase una licencia de agrupación, cuando «no es necesaria. En todo el tiempo que estuve en el Ayuntamiento de Llanes nunca lo vi», manifestó, y apuntó a un posible «exceso de celo» por parte del exarquitecto.

Un buen proyecto

La diputada socialista también hizo hincapié en que no hubo, por su parte, ningún tipo de presión al acusado para sacar adelante el proyecto con celeridad. «Nunca, jamás, metí prisa al técnico, ni en éste, ni en ningún otro tema. Lo que sí exigí a todos los trabajadores fue máxima escrupulosidad en todos los asuntos de este tipo, porque sino nos íbamos todos al juzgado. Y no me equivoqué ni un ápice», lamentó.

En términos similares se expresó quien fue teniente de alcalde y edil de Urbanismo con Álvarez Campillo y hoy lidera el PSOE Llanisco, José Herrero, también llamado como testigo. «Ni la alcaldesa ni yo dimos indicaciones al exarquitecto acerca de la ampliación del Kaype», aseveró. Señaló, asimismo, que si firmó la licencia de obras fue «porque venía acompañada por el preceptivo informe técnico favorable».

El portavoz municipal socialista indicó que los terrenos sobre los que se levantó la ampliación del Kaype «están en zona urbana y cuentan con todos los servicios. Nunca puse en duda que se pudiese hacer, puesto que el hotel ya existía y esto era solo una ampliación», apuntó. Recalcó, asimismo, que «la percepción en el concejo era la de que se trataba de un buen proyecto. La crisis afectó muy duramente al sector de la construcción y esta inversión no solo era importante desde el punto de vista turístico, sino que iba a generar puestos de trabajo y actividad económica en el municipio», indicó Herrero.