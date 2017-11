El Principado apoyará cualquier iniciativa privada para el macelo

El matadero comarcal no es propiedad del Principado, por lo que éste no tiene «ninguna competencia» a la hora de tratar de recuperar el servicio. No obstante, la consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, María Jesús Álvarez, reconoció que el cierre está generando problemas en la comarca e indicó que el Ejecutivo regional sí está dispuesto a «apoyar cualquier iniciativa privada interesada en explotar» el macelo de Margolles. Lo hará a través de sus subvenciones para industrias forestales y agrarias.

El asunto fue abordado ayer en la Junta General del Principado después de que la diputada de Foro Carmen Fernández preguntase al Consejo de Gobierno sobre las gestiones que está llevando a cabo el Ejecutivo para la «pronta reapertura del macelo comarcal». Se trata, recalcó, de una infraestructura que «estaba condenada al cierre desde el año 2008 sin que el Gobierno haya hecho nada para evitarlo, para hacer que estas instalaciones sean atractivas para que la iniciativa privada desarrolle su actividad».