«El Principado tiene que hacer más atractivas las plazas del Oriente o seguiremos sin pediatras» Los trabajadores se concentran a las puertas del hospital. / JUAN G. LLACA Medio centenar de padres y madres afectados por la falta de estos especialistas se concentraron esta mañana ante el hospital de Arriondas junto a los médicos de urgencias LUCÍA RAMOS Miércoles, 28 febrero 2018, 13:03

Ni el frío ni la nieve pudieron con la determinación del cerca de medio centenar de padres y madres afectados por la falta de pediatra en varios concejos del Oriente asturiano que esta mañana se concentraban a las puertas del Hospital de Arriondas para exigir una solución. Los progenitores de Cabrales, Ribadedeva y las Peñamelleras, con sus respectivos regidores al lado, recordaron cómo hace casi dos meses que sus hijos no reciben atención especializada en los centros de salud correspondientes, después de que a principios de enero la pediatra con plaza en Llanes encargada de hacer la itinerancia se fuese al Hospital de Cabueñes, en Gijón.

«Cuando nos reunimos con el consejero el pasado 24 de enero nos prometió que iba a tratar de solucionar el problema cuanto antes y que, mientras tanto, especialistas de otras zonas se irían turnando para realizar el servicio, pero solo una semana, justo el mismo día de la reunión, vino una médica de Ribadesella. Desde entonces no volvió nadie y nos vemos obligados a acudir con nuestros hijos a Cangas de Onís o Llanes», criticó Begoña Díaz, portavoz de las familias afectadas. «Ahora nos enteramos por EL COMERCIO que resulta que los pediatras que están yendo a Llanes no quieren venir al resto de concejos», lamentó. Junto a ella, Verónica López, también madre cabraliega, afeó que, a su parecer, desde la Consejería de Sanidad no están poniendo todo el empeño que deberían para cubrir la plaza vacante. «Dicen que no hay pediatras, pero para Cabueñes o Llanes sí los hay. Lo que tienen que hacer es negociar y conseguir hacer esta plaza más atractiva, pues por lo que sabemos a quienes vienen no les pagan ni el kilometraje, y así seguiremos sin pediatras», apuntó. De la misma opinión era otra de las afectadas, Lara Lombraña, quien proponía que «se abra una plaza por oposición para compartir entre Panes y Carreña, que sea fija, no como la de ahora que tiene que estar viniendo desde Llanes».

Los médicos de urgencias, por su parte, quisieron manifestar su apoyo a las familias y acudieron a la cita programada, si bien reconocen tener expectativas de que su vieja reivindicación que tener las mismas condiciones que los colegas que desempeñan el mismo trabajo en otras áreas sea finalmente atendida. «Tras reunirnos con la nueva gerencia estamos animados, pues nos escucharon, entendieron cuál es el problema y manifestaron su intención de solucionarlo. La previsión es que el próximo lunes volvamos a mantener un encuentro en el que se nos comunique la postura del Sespa al respecto», explicó Ángel García.

A la protesta acudieron también representantes políticos de todos los colores, como los alcaldes de Cabrales, Francisco González (PP); Ribadedeva, Jesús Bordás (PSOE); Peñamellera Baja, José Manuel Fernández (PP), y Amieva, Félix Fernández (Foro), así como los diputados populares Marifé Gómez y Carlos Suárez; Paula Valero y Andrés Fernández Vilanova, de Podemos, y el forista Pedro Leal, entre otros.