El Principado se compromete a dar una segunda oportunidad a la mejillonera Los promotores recurrirán «en diez días» la petición del informe de impacto ambiental y Lastra llevará al Consejo de Medio Ambiente el proyecto GLORIA POMARADA COLUNGA. Viernes, 29 diciembre 2017, 01:28

Después de medio año de «bloqueo», la planta de cultivo de moluscos bivalvos situada entre las costas de Caravia y Colunga entró ayer en una nueva fase de «esperanza». Con esa sensación salieron los promotores de la mejillonera Mar Abierto S. L. y representantes del Ayuntamiento de Colunga de la reunión mantenida en Oviedo con el consejero de Medio Ambiente, Fernando Lastra. La paralización del proyecto procedía precisamente de la exigencia expuesta por esta consejería el pasado junio, cuando solicitó a la compañía promotora un informe de impacto ambiental. Dicho documento debía contemplar, entre otras variables, las corrientes marinas de la zona donde se pretende instalar la planta, así como un estudio de los desechos de los moluscos. «La ley para cultivo extensivo no contempla el estudio ordinario», explicó ayer Pedro Santos, secretario de la Cofradía de Pescadores Santa María de Sábada de Lastres, al consejero. Lastra, cuenta Santos, se mostró «sorprendido» por la petición trasladada a la empresa desde su departamento, si bien en la fecha de la solicitud «no era él el consejero». El compromiso expresado ahora por el titular de Medio Ambiente es el de «revisar» el proceso. El primer paso se efectuará «en los próximos diez días» y consiste en la presentación de un recurso por parte de Mar Abierto S. L. contra la resolución de tramitación de un estudio de impacto ambiental dictada por Medio Ambiente. Una vez cumplido el trámite, la voluntad trasladada por Lastra a concejales y promotores fue la de llevar de nuevo el proyecto de la mejillonera al Consejo de Medio Ambiente. «Tenemos las expectativas de que por lo menos se va a revisar. No entendíamos el por qué de esa exigencia que la ley no contempla», reiteró Santos. No obstante, recordó, la sociedad mejillonera sí presentó un informe ambiental simplificado y un documento del Centro de Experimentación Pesquera -dependiente del Principado- en el que se avalaba la calidad «excelente» de las aguas para ubicar la instalación. «En su día tuvimos todos los informes favorables y en el informe explicamos que el impacto es nulo», recordó el secretario de la cofradía de pescadores de Lastres.

A esta entidad corresponde un 25% de Mar Abierto S. L., sociedad dividida en cuatro partes iguales en la que también participan dos empresas gallegas -Barlovento y Plásticos Ferro- y la asturiana Coemastur. El proyecto de la sociedad mejillonera contempla una extensión de 36 hectáreas a tres kilómetros de la costa, en la que se instalaría una red de tubos de poliuretano flexible. «No habrá impacto visual», defendió Santos.

Desde sus orígenes, el proyecto ha evolucionado de una inversión de 2,6 millones a los cuatro millones de euros planteados actualmente, en los que se incluye la construcción de un polígono de cultivo. Además, respecto al primer plan, la sociedad plantea un nuevo diseño estructural que permitiría alcanzar una mayor producción. En materia de creación de empleo, la estimación es de una veintena de puestos. «Es una buena oportunidad, en País Vasco ya existen proyectos similares y con capital mixto», señaló la edil Sandra Cuesta.

Senda peatonal en 2018

En la reunión mantenida con los concejales Francisco Jesús Menéndez y Sandra Cuesta, Fernando Lastra puso plazo a otros proyectos como la senda peatonal entre Lastres y Colunga, obra que se comprometió a acometer «en 2018». El catálogo de infraestructuras ayer abordado incluyó también una posible circunvalación a Lastres desde Luces, si bien la obra cuenta con la traba de la prórroga presupuestaria del Gobierno regional. «Es difícil de asumir», señaló Cuesta. Otra de las obras previstas para el municipio en las fallidas cuentas de 2018 era la reparación de la carretera que une Colunga y Piloña, la AS-258. En el encuentro, Lastra «se comprometió a seguir con la obra iniciada hace dos años» mediante un reasfaltado de la vía, «no parcheando». Pendientes de las nuevas partidas de la prórroga presupuestaria se encuentran también las obras de saneamiento en Huerres, Luces y Lue.