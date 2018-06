El Principado destinará este año 100.000 euros a atajar los vertidos en la capital llanisca Uno de los vertidos que se registraron bajo el paseo de San Pedro, en Llanes, el pasado verano. / J. LLACA Infraestructuras quiere encontrar los puntos problemáticos, para lo que instalará cámaras y solicitará la colaboración del Ayuntamiento LUCÍA RAMOS LLANES. Martes, 26 junio 2018, 00:15

La Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Principado destinará, antes de que finalice el presente ejercicio, 100.000 euros a tratar de atajar los problemas de vertidos que, sobre todo en épocas de fuertes lluvias o gran afluencia de personas, se producen en la depuradora de Llanes, ubicada bajo el paseo de San Pedro. Así lo aseveró ayer a este diario la teniente de alcalde del concejo, la forista Marián García de la Llana, tras reunirse con el consejero Fernando Lastra en Oviedo, aprovechando una visita de trabajo a las instalaciones de Cogersa.

«Ya la semana pasada me puse en contacto con él después de que los ecologistas avisaran de un nuevo vertido, y cuando hoy -por ayer- fui a verle, me sorprendí, pues resulta que los técnicos de la consejería ya llevaban un tiempo con el tema», explicó la concejala. Al parecer, agregó, «el mismo circuito que lleva el saneamiento de la zona a la estación depuradora también recoge las aguas pluviales y hay veces en las que no puede hacer frente a todo y es necesario aliviar».

El titular de Infraestructuras indicó a la edil llanisca que la intención de su departamento es la de «solucionar el problema de vertidos». Con tal fin se pretende llevar a cabo una «investigación en profundidad en la que quieren que colabore el Ayuntamiento», indicó De la Llana. Entre otras cosas, adelantó, a la espera de que Lastra aporte más detalles, «se van a instalar cámaras en los puntos más conflictivos para ver cómo se desvía el agua y detectar así dónde está el problema». Además, agregó, más a largo plazo el Principado pretende también poner en funcionamiento el punto de Posada.

Gulpiyuri

La portavoz de Foro también se refirió ayer al nuevo aparcamiento que este verano se habilitará entre los arenales de Gulpiyuri y San Antolín. «Nos parece una buena solución, pues se evita algo que nos preocupaba mucho, que era meter los coches en el entorno de Gulpiyuri, y además se da servicio a las dos playas», explicó. En los próximos días, agregó, los vecinos solicitarán la licencia de actividad.