El Principado no indemnizará a las trabajadoras de la escuela de Llanes Educadores y alumnos ayer en el patio de la escuela de 0 a 3 de Llanes. / NEL ACEBAL El cuatripartito señala que «gestionará el problema» y se compromete a abrir el plazo de matrículas «en los próximos días» GLORIA POMARADA LLANES. Sábado, 21 abril 2018, 00:14

No será el Principado quien se haga cargo de la indemnización a las trabajadoras de la escuela de 0 a 3 de Llanes. La negativa ayer confirmada por la Consejería de Educación al alcalde Enrique Riestra (Vecinos por Llanes) no coge de sorpresa al cuatripartito, que ya en 2017 acudió al Gobierno autonómico en busca de ayuda para hacer frente a las indemnizaciones de la plantilla y su incremento laboral, también sin éxito. «No hay nada que reprocharles más allá de que no echan una mano cuando más lo necesitamos», lamentó el regidor llanisco al término de la reunión mantenida la pasada mañana en Oviedo con el director general de Personal Docente y Planificación Educativa, Roberto Suárez Malagón.

El motivo esgrimido por Educación es que «no tienen forma jurídica ni económica de hacerse cargo de las indemnizaciones ni de los nuevos salarios», apuntó Riestra. El montante asciende a los 770.297 euros en concepto de indemnizaciones y 192.564 euros más de incremento salarial al año, cantidades a las que el Ayuntamiento debe ahora hacer frente al contar las trabajadoras con una sentencia favorable del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). La decisión de los magistrados, dictada el 14 de febrero de 2017, fue recurrida por el Consistorio al Tribunal Supremo, que decidía recientemente no admitir dicho recurso de casación. Tras conocer la negativa, a principios de este mes, el cuatripartito solicitaba una reunión urgente con la consejería para abordar la cuestión.

Con la baza del Principado ya desechada, la solución vuelve a quedar en manos del Gobierno local. «Tendremos que tratarlo en el Pleno», indicó el alcalde. De hecho, este mismo martes se ha convocado una sesión plenaria extraordinaria. «De la indemnización hay que hacerse cargo, habrá que plantearse a costa de qué», señaló Riestra, que adelanta que los efectos del pago pueden tener repercusión en «los servicios de los llaniscos».

En la práctica, la situación afecta ya a la matriculación. Con el periodo de inscripción paralizado esta semana a la espera de la decisión del Principado, los padres afrontaban con incertidumbre una situación que les es conocida. Ya en 2017 el Ayuntamiento optó por suspender la formalización de matrículas e incluso llegaron a alertar de la posibilidad de anular el servicio, dada la incapacidad para hacer frente a la cuantía económica reclamada por la plantilla. Sin embargo, este año la intención manifestada por el alcalde es la de «gestionar el problema» y abrir el periodo de inscripción de las escuelas de 0 a 3 de Posada y Llanes «en los próximos días». El plazo fijado por el Principado, si bien no es determinante, finaliza el próximo viernes.

Pedir responsabilidades

La problemática de las escuelas llaniscas se remonta a una reclamación salarial presentada por las trabajadoras en 2015. «Fue el 28 de mayo, cuatro días después de las elecciones, con los números que arrojaron, y la demanda la pone UGT», recordó Riestra.

Para el alcalde, el origen del conflicto se encuentra en la «irresponsabilidad» del anterior gobierno del PSOE. «Si esto no se hubiera cambiado, como se hizo en muchos ayuntamientos donde siguió siendo del Principado, no estaríamos hablando de estos 800.000 euros», dijo en alusión a la modificación del convenio acordada en Pleno durante la anterior legislatura. «La responsabilidad es de quien acomete esto para dejarnos con otro pufo y de no haber sido publicado en el BOPA en ese momento, pues hubiese habido forma de pararlo», añadió.

Por el momento, el regidor llanisco desconoce si el cuatripartito explorará la vía judicial para depurar responsabilidades, pero sí adelanta que serán exigidas en la próxima sesión plenaria. «Los hechos están ahí, nadie puede achacar que esto sea una cosa nuestra. Es solo achacable a quien gestionó el ayuntamiento como si fuese un chiringuito», afeó Enrique Riestra al gobierno socialista de Dolores Álvarez Campillo.