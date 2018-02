El Principado reordenará el tráfico y los aparcamientos de Lastres este verano Caos circulatorio registrado en los accesos a Lastres durante la pasada primavera. / JUAN LLACA Infraestructuras estudia habilitar un aparcamiento con buses lanzadera desde Luces y no descarta la construcción de la variante en un «escenario cercano» GLORIA POMARADA LASTRES. Miércoles, 14 febrero 2018, 00:05

Año y medio después de la finalización del plazo exigido al Principado para concretar la ordenación del tráfico en Lastres el asunto renacía ayer en la comisión de Infraestructuras bajo el paraguas de un nuevo proyecto. Atrás queda aquel Plan Director de octubre de 2015 en el que la propia denominación condujo a la iniciativa a un callejón sin salida por «no ser una figura reglada en la legislación territorial», según explicó el consejero Fernando Lastra en su comparecencia ante la comisión. «Insistir en esa idea no nos lleva a ningún sitio», explicó en relación al fallido Plan Director de la villa de Lastres, por lo que desde su departamento apuestan ahora por una «estrategia distinta para los problemas que existen en los accesos a las playas en verano y de aparcamiento y accesibilidad».

Con el punto de mira puesto en la reordenación del tráfico y los accesos a la villa, la consejería ha creado un grupo de trabajo en el que participan las direcciones generales de Infraestructuras, Urbanismo y Transporte. Por el momento, los técnicos han mantenido una primera sesión y está previsto que esta misma semana vuelvan a reunirse. Sobre la mesa, el equipo tiene una serie de acciones a estudiar, como es el blindaje del casco urbano al tráfico y la habilitación de un aparcamiento en las afueras. Uno de los emplazamientos que baraja el departamento es su ubicación en el pueblo de Luces, que quedaría unido con la villa mediante buses lanzadera. Ese servicio, explicó Lastra, podría tener parada tanto en el centro de Lastres como en el Museo del Jurásico de Asturias (Muja). «No se puede aparcar ni acceder a Lastres durante ciertos días o meses», reconoció sobre la situación vivida en los últimos veranos. De hecho, en agosto de 2016 cerca de un centenar de vecinos del pueblo pesquero llegaron a cortar el tráfico para exigir nuevos aparcamientos, mejoras en las playas y la construcción de la senda peatonal entre Lastres y La Griega. El consejero recordó, además, el «lío» originado ante la posibilidad de «aparcar en el puerto».

Respecto a los plazos de la nueva ordenación, este verano está fijado en la agenda de la consejería como fecha tope para «ver cómo se ordena de forma sensata y razonable» y «tener una propuesta de ordenación».

Esta reordenación es uno de los ejes que Infraestructuras baraja para la villa pesquera, pero no el único. «Nos planteamos las posibilidad de estudiar la variante, hemos tenido un par de conversaciones con el Ayuntamiento pero no es fácil ni técnica ni económicamente», señaló. No obstante, reconoció que «probablemente no haya más remedio que acometer una solución de este tipo en un escenario cercano». El modelo sería similar al adoptado en Cudillero, comparó, si bien precisó que «no hay proyecto todavía».

El anuncio, motivado por una pregunta del diputado de Izquierda Unida Ovidio Zapico, generó entre los grupos de la oposición una postura común: dos años después de la aprobación del Plan Director inicial «no hay nada hecho». «Si somos capaces ya de implementar medidas, mejor que mejor, pero llevamos más de dos años esperando una respuesta», valoró Zapico.

Por su parte, el diputado de Ciudadanos Nicanor García recordó a Lastra la existencia de un contrato por importe de 18.000 euros para aquel plan piloto aplicable a Lastres y Tapia de Casariego. «Ese documento técnico está hecho» y «sirve de base para el trabajo que estamos haciendo ahora, que es ver caso a caso la movilidad, accesibilidad y aparcamientos», respondió Lastra.

La «estrategia» comenzará por Lastres, pero la intención de la consejería es hacer extensible la reordenación a más villas de Asturias que sufran «problemas de aparcamiento y de accesibilidad de manera estacional o durante acontecimientos puntuales por razones de eventos o festividad». Como ejemplo, el consejero citó al concejo de Llanes.

Senda a La Griega

Otra de las cuestiones pendientes en materia de infraestructuras en la villa llastrina, la senda a La Griega, se coló también en la comisión parlamentaria. Lastra insistió en que «desbloquear la senda corre a cargo del Estado». La propuesta del Principado pasa por efectuar una cesión de los terrenos expropiados por un periodo de cincuenta años. En ese sentido, Lastra recordó que tiene «pendiente» una conversación con los responsables del ministerio para resolver ese «problema de carácter jurídico». «Tendrán que aceptar que los bienes inalienables no los podemos vender ni ceder, como dice nuestra legislación», apuntó.

El proyecto, aprobado por el Gobierno central en 2014 y con un presupuesto de 1, 4 millones de euros, contempla la construcción de una senda costera de aproximadamente un kilómetro que unirá las playas de Lastres y La Griega y discurrirá cerca de la carretera AS-257.