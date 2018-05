El Principado reparará la carretera al lago Ercina, pero restringirá el acceso en coche Estado que presenta la carretera al lago Ercina. / NEL ACEBAL El último tramo de la CO-4 quedará reservado a «vehículos autorizados y clientes del local hostelero», anuncia el consejero Fernando Lastra G. POMARADA COVADONGA. Miércoles, 16 mayo 2018, 00:09

La reparación del último tramo de la carretera a los Lagos de Covadonga, exigida por empresarios, turistas y Ayuntamiento de Cangas de Onís, figura en los planes de la Consejería de Infraestructuras, pero con un nuevo modelo de uso. El vial que da acceso al lago Ercina «debe ser ya de uso restringido», explicó ayer en Comisión de la Junta el consejero Fernando Lastra. De esa restricción, abundó, solo estarán exentos «vehículos autorizados, personas de movilidad reducida y los clientes del establecimiento hostelero». De este modo, el aparcamiento de La Tiese «quedaría reservado para esos usuarios», explicó Lastra.

El plan del Principado para hacer efectivas las limitaciones de tráfico pasa por «desafectar del dominio público viario ese segundo tramo, intentado adscribirlo al Parque». Después, la intención de Infraestructuras es la de reparar la zona de la CO-4 comprendida entre el lago Enol y el parking de La Tiese «de acuerdo a la nueva funcionalidad y adscripción» al espacio protegido.

El estado de esta parte de la carretera, no incluida en la reparación de la CO-4 del pasado año, había suscitado el malestar entre los visitantes, taxistas del plan de transporte y empresarios de la zona. Ayer llegó a la Junta de la mano de la diputada popular Marifé Gómez, quien interpeló al consejero sobre su conocimiento acerca de las deficiencias del vial. El propio Lastra reconoció ser «consciente» de que «el firme de este tramo, de 1.160 metros, presenta un estado de conservación muy deficiente», con «múltiples baches» y una «antigüedad superior a veinte años». Sin embargo, apuntó, la no inclusión de esa parte de la carretera en la reparación iniciada el pasado junio y finalizada en otoño «fue intencionada», con vistas a la redefinición de los usos ayer desvelada. Consideran desde la consejería que el acceso al Ercina es uno de los puntos donde se focaliza la «imagen fea» del Parque Nacional de los Picos de Europa, pues «los vehículos que pasan de Buferrera e intentan llegar al aparcamiento de arriba (La Tiese), de 40 ó 50 plazas, no lo encuentran y van aparcando en la carretera. Esa es la imagen negativa y tiene que tener un uso distinto», insistió el consejero.

Plan de transporte

En los primeros meses del año, antes de la puesta en marcha del plan de transporte, esa fue precisamente la estampa habitual de cada fin de semana: hileras de coches aparcados en los arcenes de la CO-4 mientras el parking de Buferrera permanecía semivacío. Para atajar esa situación, la apuesta de los usuarios y el sector económico de la zona iba encaminada a reforzar el servicio de los controladores, profesionales que regulan el tráfico y el estacionamiento a lo largo de la CO-4. Sin embargo, la opción final del Principado ha sido la de restringir el paso al conjunto de los vehículos particulares.

La apuesta del Gobierno autonómico por limitar el acceso al espacio protegido cuenta este año con otro precedente, la ampliación del plan de transporte a los Lagos hasta los 158 días, la mayor duración de su historia. La primera de las prolongaciones en su vigencia llegaba en Semana Santa, cuando se duplicaba el número de jornadas. También este mes de mayo se ha extendido el plan a todos los fines de semana y otra de las novedades llegará el 1 de junio, cuando se prohiba el acceso en coche durante todo el mes.

Actualmente, los autobuses integrados en el plan especial de transporte llegan hasta el aparcamiento de Buferrera, de donde parte «una senda al lago Ercina», recordó Fernando Lastra, quien apostó por fomentar el acceso al lago por este camino.