El Principado solicitará la titularidad del puente de Arriondas para mejorarlo Álvaro Palacios, Manuel Gutiérrez, Fernando Lastra, Emilio García Longo, José María Pertierra y Juan Antonio Pérez ayer, en el Ayuntamiento de Parres, tras el encuentro. / NEL ACEBAL La intención de Infraestructuras es iniciar la tramitación de las obras a lo largo del presente ejercicio para acometerlas en 2019 LUCÍA RAMOS ARRIONDAS. Viernes, 26 enero 2018, 03:58

Las mejoras largamente reclamadas por Ayuntamiento de Parres y vecinos sobre el puente Emilio Llamedo de Arriondas podrían ser una realidad a lo largo de 2019. Esa es, al menos, la intención del Ejecutivo asturiano, que durante la próxima semana iniciará los trámites necesarios para solicitar al Estado la transferencia del citado puente, así como del tramo de carretera vinculado a él con la intención de que recaiga en el Principado la responsabilidad de acometer las actuaciones necesarias. Así lo anunciaba ayer al mediodía el consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra, tras mantener un encuentro con el alcalde, el socialista Emilio García Longo, y más representantes del gobierno local en la capital parraguesa.

«Creemos que es la alternativa más práctica. Negociaremos algunas de las condiciones con el Ministerio y pasaremos a la responsabilidad de la consejería la actuación para poder incorporarla a nuestra programación de carreteras», explicó el titular de Infraestructuras. En cuanto a plazos, indicó que, «una vez se culmine la transferencia con éxito, que así esperamos que sea, la idea es poner en marcha toda la tramitación a lo largo del presente ejercicio y tener programada la actuación de cara al que viene».

El director general Infraestructuras y Transportes, José María Pertierra, también presente en el encuentro, destacó que «parece coherente que sea el Principado quien asuma la titularidad del puente, ya que está a caballo entre Cangas de Onís y Parres, pues cada margen del río pertenece a un concejo distinto». Aseveró, asimismo, que «el trámite de transferencia conlleva la firma de un convenio y tiene que pasar por el Consejo de Ministros y por el Consejo de Gobierno del Principado, pero en principio no entraña demasiada dificultad». Esto es porque la variante de Arriondas garantiza la continuidad de itinerario de las carreteras nacionales 634 y 625. «Desde el punto de vista general el puente es un ramal que no aporta nada a la red del Ministerio, con lo que esperamos que no tengan inconveniente alguno en llevar a cabo la transferencia», apostilló Pertierra.

Mejoras de abastecimiento

También se desplazó hasta la capital parraguesa para participar en la reunión el director general de Calidad Ambiental del Principado, Manuel Gutiérrez, quien aprovechó para destacar «el buen funcionamiento» de la red de abastecimiento de aguas de Arriondas que se terminó a principios del pasado ejercicio y supuso una inversión cercana al medio millón de euros.

Indicó, asimismo, que por petición del Consistorio se contrataron a finales de 2017 una serie de mejoras en el abastecimiento del municipio por valor de 54.450 euros que ya están próximas a concluir. Así, señaló que se mejoró el depósito de La Toya que abastece a la capital «con la instalación de flotadores y válvulas», además de construir un pequeño depósito en el Collado Andrín para dotar de un mejor abastecimiento a la zona y mejorar la captación y cloración en el sistema de Les Dueñes.