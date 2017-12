La propuesta del Consistorio para el Rey Pelayo tiene el visto bueno de Confederación El alcalde registra el informe de Confederación en el instituto. / LLACA El alcalde cangués acusa a Educación de «mentir» al afirmar que habían consultado la viabilidad de todas las alternativas «cuando no era cierto» LUCÍA RAMOS CANGAS DE ONÍS. Viernes, 22 diciembre 2017, 04:00

Continúa el enfrentamiento entre el Consistorio cangués y la Consejería de Educación por la ubicación del nuevo edificio del instituto Rey Pelayo mientras cada día salen nuevos datos a la luz. Ayer por la mañana el alcalde de Cangas de Onís, el popular José Manuel González Castro, acudía al centro educativo para registrar en la Secretaría del mismo el informe emitido el pasado 15 de diciembre por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, en el que da su visto bueno a la alternativa propuesta por un grupo de padres y por el propio Ayuntamiento para ubicar el nuevo inmueble en parte del solar que resulte tras la demolición del ala afectada por daños estructurales.

El regidor cangués pretendía explicar en qué consiste esta alternativa y cómo se había llegado a ella durante la celebración del Consejo Escolar, en la mañana de ayer, pero según apuntaban desde la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) «desde Educación dieron orden de que no se le dejase participar, al no formar parte del mismo, alegando que su intervención sería ilegal». González Castro propuso entonces explicar la situación a los miembros del Consejo minutos antes de que tuviese lugar la reunión, pero tampoco le fue permitido. La intención, agregaron desde el AMPA, es la de convocar un consejo extraordinario tras las vacaciones en el que consejería y Consistorio comparezcan a la vez.

Así las cosas, el alcalde presentó la documentación y solicitó al director del instituto que informase acerca de la existencia de la misma al claustro de profesores, mientras dejó en manos de la concejala de Educación, María José Cueli, la representación del equipo de gobierno en la reunión del Consejo Escolar.

Todo comenzó, rememoraba ayer González Castro, «en noviembre de 2016, cuando Educación presentó unos bocetos con tres alternativas y se comprometió a consultar la viabilidad de todas ellas con Confederación». Varios meses después, en agosto del presente ejercicio, tuvo lugar una nueva reunión en la que se comunicó que dos de las propuestas se habían descartado, «pues no eran viables según Confederación», decantándose por el patio como emplazamiento del nuevo edificio. «Nos resultó extraño y decidimos consultar nosotros mismos a Confederación. Fue entonces cuando nos llevamos la gran sorpresa: nos dijeron que no sabían nada de un proyecto en la parte de abajo del complejo educativo. Es decir, la consejería mintió, no lo habían consultado», afeó el regidor cangués.

Comenzaron entonces las conversaciones entre el ente hidrográfico y el Consistorio para dilucidar si era efectivamente viable levantar el nuevo inmueble en el hueco que dejase el que se va a demoler. «El 29 de noviembre enviamos los planos que elaboramos con nuestra propuesta a la Confederación y el 15 de diciembre recibimos el visto bueno a la misma», explicó González Castro, mientras mostraba el «informe de viabilidad en sentido favorable» emitido por la entidad y firmado por el comisario de aguas, el comisario adjunto de aguas y el presidente de CHC.

Con todo esto, y con un informe técnico que desaconseja la construcción del bloque en el patio del Rey Pelayo en la mano, el gobierno local pretende «buscar el consenso y trabajar de forma conjunta con la consejería. No queremos que esto se convierta en un problema político, pues hay que dejar las rencillas que puedan existir a un lado y trabajar en beneficio de alumnos, profesores y vecinos», apuntaba ayer el alcalde, quien anunció su intención de «agotar hasta el último momento todas las posibilidades de negociar, sentarnos y comunicarnos con la Consejería de Educación para hablar de la nueva ubicación».