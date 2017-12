El PSOE de Llanes perfila en La Portilla sus propuestas para las elecciones José Herrero apuesta por «acabar con la judicialización» de la política local y «recuperar el ritmo constructivo perdido» esta legislatura GLORIA POMARADA LLANES. Sábado, 16 diciembre 2017, 00:24

Con el ecuador de la legislatura rebasado y un proceso de renovación interna recién concluido, los socialistas llaniscos celebraron ayer la Fiesta de La Portilla, una cita anual que en su XXXVIII edición fue escenario para la reflexión sobre el municipio y la definición de líneas de cara a las elecciones de 2019. El nuevo secretario general de la agrupación local del PSOE, José Herrero, trazó en su intervención las bases «políticas fundamentales para el futuro del concejo», entre las que prioriza el «acabar con la judicialización de la vida política municipal». En este sentido aludió Herrero, sin citar nombres concretos, a ejemplos recientes de disputa en el ámbito municipal, como el caso Kaype. «No debemos volver a criminalizar las opiniones de los llaniscos, que cada uno pueda defender libremente y con razones si construir menos o construir más, acceder a las playas con coche o sin él, construir hoteles o fomentar el turismo rural». Tampoco obvió el secretario general del PSOE llanisco una de las últimas tormentas desatadas en el Consistorio, las acusaciones cruzadas entre el cuatripartito y el sindicato UGT a causa de las bajas de trece empleados. Herrero llamó a recuperar «unas relaciones laborales sencillamente normales, consiguiendo que los trabajadores solamente tengan que preocuparse de servir a los ciudadanos con profesionalidad y no de sentirse inquisitorialmente vigilados». Las alusiones al cuatripartito continuaron al señalar «la nula participación ciudadana» actual. «Yo quiero gobernar para los llaniscos y con los llaniscos y no establecer una suerte de 'despotismo no ilustrado'», afirmó.

Entre sus ejes prioritarios, Herrero situó también la necesidad de redactar «un PGO sostenible y de consenso, que garantice las posibilidades de un desarrollo económico del concejo», así como «recuperar el ritmo constructivo de infraestructuras, absolutamente paralizado en lo que llevamos de legislatura».

Los reconocimientos que tradicionalmente concede el PSOE llanisco fueron a parar en esta edición a la Unión Comarcal de UGT en el Oriente por «su lucha indesmayable» a lo largo de su trayectoria. «Ahora, volviendo a tiempos que creíamos lejanos, vemos sindicalistas perseguidos por poderes públicos que deberían ser, paradójicamente, los principales valedores de los derechos sindicales. Esta inaudita situación es la que se viene dando últimamente en el Ayuntamiento de Llanes», manifestó Herrero en relación a la polémica por las bajas.

Más allá de las claves locales, la Fiesta de La Portilla -celebrada este año en la Casería de Santa Marina, en Parres de Llanes- rindió homenaje a la agrupación socialista de San Martín del Rey Aurelio por «iluminar» al partido en el último año «con eso que se ha llamado 'El espíritu de El Entrego', una ilusión que vivieron quienes asistieron a aquel acto pionero de Pedro Sánchez como precandidato a secretario general del PSOE».

El cónclave de los socialistas llaniscos fue también escenario de encuentro con otras agrupaciones del PSOE asturiano. La de Oviedo estuvo representada por el alcalde Wenceslao López, que lamentó que en los últimos años «los socialistas hayamos estado inmersos en nosotros mismos». Al acto acudió también, en representación de la Federación Socialista Asturiana (FSA), Gimena Llamedo. La secretaria de organización abordó la situación municipal al recordar que «el cuatripartito se unió para echarnos. Cuando el único motor es la venganza eso no puede funcionar». Tuvo también palabras de agradecimiento para el centenar de militantes reunidos en la cita, representación de «la fuerza y motor» prestado en los proyectos del PSOE. En Llanes, rememoró Llamedo, Adrián Barbón «dio el primer paso» hacia la secretaría general del Partido Socialista.