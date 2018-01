El PSOE Llanes se personará en la causa contra el alcalde Reunión de la Ejecutiva del PSOE llanisco de ayer. / NEL ACEBAL G. P. LLANES. Domingo, 14 enero 2018, 00:59

La Ejecutiva del PSOE llanisco dio ayer un paso al frente en relación a la denuncia presentada por la Fiscalía por un presunto delito de prevaricación del alcalde, Enrique Riestra (Vecinos por Llanes). La agrupación socialista se personará en la causa con el fin de tener acceso a los expedientes y obtener una información sobre los hechos en manos de la justicia y que hasta ahora, señalan, no les ha proporcionado el cuatripartito. «No puede ser que el gobierno municipal no nos facilite información en ninguno de los niveles, ni a las preguntas en el pleno ni a los escritos que registramos», lamentó el secretario general del PSOE local, José Herrero, que recordó que el pasado 1 de marzo su grupo presentó una solicitud para obtener copia de la contratación ahora objeto de denuncia por parte de la Fiscalía. «Vamos a estar en la toma de declaración, siempre sin hacer ningún juicio de valor, no como el cuatripartito en los casos de antiguos concejales en los que ellos se personaron», indicó Herrero. A partir del análisis de la información, explicó, «valoraremos si hay que tomar otro tipo de actuaciones». Cuando el pasado noviembre accedió al cargo de secretario general, Herrero manifestó su intención de «no judicializar» la vida política llanisca. Sin embargo, recordó, «no nos queda otro remedio» ante «la falta de información».

La denuncia de la Fiscalía contra el alcalde llanisco se producía el pasado 5 de enero y llegaba tras haber efectuado el ministerio fiscal una investigación en la que se hallaron indicios de supuesta prevaricación y revelación de secretos por parte de Riestra durante la contratación de la consultora externa que en otoño de 2016 se encargó de analizar las cuentas municipales. La decisión del alcalde de requerir los servicios de consultores ajenos fue explicada entonces por la disparidad de criterios existentes entre miembros del Ayuntamiento y del propio cuatripartito. En febrero del ejercicio siguiente, el interventor municipal presentó un reparo al pago de la factura de 9.982 euros a la adjudicataria y ya entonces indicó que el Consistorio habría incurrido en presuntas irregularidades.