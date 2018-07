El PSOE riosellano critica que no se les consultase al elegir las inversiones «Esperábamos un consenso entre todos los partidos, ya que vamos hacia un año electoral», señaló el concejal Secundino Díaz Cayuela JUAN GARCÍA RIBADESELLA. Sábado, 7 julio 2018, 06:37

La utilización por Foro y PP de 536.700 euros del remanente de tesorería -el 30% del ahorro acumulado por el Ayuntamiento de Ribadesella en los últimos años- para afrontar las principales inversiones de este ejercicio no ha sentado nada bien en el seno de las filas socialistas. El concejal Secundino Díaz Cayuela esperaba mayor consenso político a la hora de echar mano de la hucha. «Un consenso más generalizado, entre todos los partidos, ya que, entre otras cosas, vamos hacia un año electoral», afirmó.

Cayuela compartió el criterio de prioridad otorgado por Foro y PP a buena parte de las inversiones pactadas con cargo al remanente. Entre ellas, la reparación de la carretera del Faro y el rayado del pavimento del casco antiguo. Pero también reclamó que le aclaren otras inversiones. Por ejemplo, «dónde piensan gastarse los 200.000 euros destinados a la mejora de caminos» o cómo será la intervención prevista en La Cuevona de Cueves del Agua. «Cada una de estas partidas deben pasar de nuevo por el Pleno, así que cuando llegue el momento de aprobarlas decidiremos si votamos a favor o en contra», señaló.

Sobre el presupuesto aprobado entre Foro y PP, el PSOE lamenta que no se haya incluido el programa Ribadesella Emplea, una decisión que «no nos gusta nada». Cayuela entiende que este no era el momento para quitarlo, «máximo cuando en 2016 este equipo de gobierno perdió una subvención de 280.000 euros para ese tipo de programas». Es consciente de que el concejo cuenta este año con más programas de empleo que nunca, financiados por el Principado y la Unión Europea, «pero no es suficiente excusa para retirarlo, hubieran quedado mejor aceptando su error», añadió.

Los socialistas riosellanos no se consideran irresponsables por no haber respaldado el presupuesto, porque «lo mismo se podría decir de Foro y PP cuando en otros ayuntamientos o en el Principado los rechazan. Las cuentas se aprueban o se rechazan en base a si se adecuan a tus ideas o tu programa, no por responsabilidad», afirmó Secundino Díaz Cayuela.

El presupuesto aprobado esta semana no experimentó ninguna modificación sobre el borrador inicial. Es decir, además de los 536.700 euros del remanente, también se invertirán los 176.000 recogidos por Foro Asturias en las cuentas municipales. PSOE y Pueblu votaron en contra. La concejala no adscrita no se presentó al debate.

La alcaldesa quiere acometer todas las obras «antes de que finalice el año», aunque Charo Fernández evita hablar de plazos para ninguna de las obras pactadas con el PP, pues la nueva Ley de Contratos está retrasando y ralentizando los procesos de licitación y contratación. Por ejemplo, actuaciones como la de la carretera del Faro, con un coste de 133.700 euros, podrían alargarse en su tramitación.

La regidora también aclaró que la reparación del firme de la calle Marqueses de Argüelles, la principal calle del muelle riosellano, costará alrededor de 30.000 euros. La obra no se acometió antes a la espera de la revisión del saneamiento prevista por el Principado en la zona. «Creíamos que iban a picar la calle, pero al final han optado por la instalación de fundas interiores en las tuberías, así que la acometeremos en cuanto legalmente se pueda», añadió la alcaldesa Charo Fernández.