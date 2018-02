El PSOE riosellano propone invertir en Arra el dinero del acceso a Guadamía «Con 30.000 euros se puede hacer una entrada bastante segura» para el pedral, defiende el concejal Secundino Díaz J. GARCÍA RIBADESELLA. Sábado, 3 febrero 2018, 06:59

El acceso a la Playas Asturias desde el concejo de Ribadesella continúa en el disparadero político local. La última sesión plenaria sirvió para escenificar, una vez más, el enfrentamiento que al respecto mantienen Foro y Partido Socialista. Estos últimos se ratificaron en sus acusaciones, aportaron nuevos datos con los que fortalecer sus argumentos y propusieron dirigir toda la inversión prevista en Guadamía a la Playas Asturias

El PSOE asegura que, para construir un nuevo acceso a la Playas Asturias el Ayuntamiento de Ribadesella adquirió una finca por un valor muy superior al del mercado. Según el concejal Secundino Díaz Cayuela, el valor catastral de la parcela en cuestión no supera los 120 euros. «Así que, si tenemos en cuenta que el valor real de un terreno rústico nunca supera el doble o el triple del valor catastral y que esa finca nos ha costado 24.000 euros, al final hemos pagado unos 19.000 euros de mas», aseguró el concejal.

En la misma sesión plenaria, la alcaldesa reiteró que la finca fue tasada y valorada por la oficina técnica municipal, «que de esto saben bastante más que yo», recalcó Charo Fernández. No obstante, los socialistas creen que «los técnicos aconsejan, opinan e informan, pero quien al final decide si se compra o no es, en este caso, la alcaldesa y fue ella quien decidió pagar 24.000 euros por una finca que no lo vale», añadió Cayuela.

Es más, el PSOE considera que la Playas Asturias no necesita ese nuevo acceso, «porque ya lo tiene perfectamente definido y accesible a escasos cincuenta metros». Se refiere al camino público que atraviesa una finca particular cuyo propietario está obligado a permitir la servidumbre de paso. «Es un camino de zahorra que, en su tramo final, tiene unas escaleras naturales y artificiales con pasamanos por el que se accede perfectamente a la playa», añadió.

Ante esta situación, Secundino Díaz Cayuela cree que los 24.000 euros de la finca, «más los dos, tres o cuatro mil euros que haya costado el proyecto», se tenían que haber invertido en mejorar el pedral de Arra, «donde con 30.000 euros se puede hacer un acceso bastante seguro».

La CUOTA «»

No lo ve así la alcaldesa. Charo Fernández contestó que, «con ese dinero, no se puede hacer nada en Arra». La regidora tampoco entiende el «empeño» socialista por rechazar el nuevo acceso a la Playas Asturias «un proyecto que va a pagar la Demarcación de Costas en Asturias y que al final será aceptado por la CUOTA», que en la próxima reunión de su comisión permanente «piensa rectificar su error».

Secundino Díaz Cayuela evitó hacer acusaciones punibles sobre el uso del dinero público municipal, pero recomendó más moderación. «Me gustaría saber cuántos concejales del equipo de Gobierno tienen su coche en renting. Seguro que ninguno, así que no entiendo por qué el Ayuntamiento no para de comprar coches siguiendo este sistema de financiación y pagando cuotas de 700 u 800 euros mensuales por tener que devolverlos a los cuatro años», añadió el concejal socialista.