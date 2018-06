Pueblu alerta de la reducción de plantilla en la Policía Local riosellana, con ocho agentes Policía Local en las calles de Ribadesella. / NEL ACEBAL «Tras el cambio en la edad de jubilación, cabe la posibilidad de que el año que viene se retiren otros dos agentes», señala Ricardo Cangas JUAN GARCÍA RIBADESELLA. Sábado, 2 junio 2018, 00:11

La plantilla de la Policía Local de Ribadesella es escasa y aún podría reducirse más el año que viene si el Ayuntamiento no actúa con rapidez. Así lo cree el grupo municipal de Pueblu y así lo alertó su portavoz, Ricardo Cangas, en la sesión plenaria de esta semana. Según explicó, la plantilla actual está integrada por seis funcionarios de carrera, un agente interino y otro en curso de formación. Por ese motivo, exigió que se convoquen cuanto antes las dos plazas que permanecen vacantes desde la marcha de un agente y la jubilación de otro.

Una de ellas, la que provisionalmente está cubierta por el agente interino, saldrá a concurso oposición en breve, porque el nuevo reglamento les impide portar armas de fuego. Pueblu cree que es insuficiente y pidió que se convoquen las dos, «porque tras el cambio en la edad de jubilación de los agentes, cabe la posibilidad de que el año que viene se jubilen otros dos», afirmó Ricardo Cangas.

Si eso ocurre y el Ayuntamiento no se adelanta a los acontecimientos, la plantilla de la Policía Local podría quedarse bajo mínimos en el 2020 porque los procesos de selección y formación podrían alargarse durante un año.

Por su parte, la alcaldesa, Charo Fernández (Foro), cree que en 2019 solo se jubilará un agente y anunció que este año no se convocan las dos plazas por «problemas presupuestarios». Ricardo Cangas lamentó que el equipo de Gobierno utilice esa «excusa o pretexto», cuando piensa gastarse 250.000 euros en la creación de un área de desembarco de canoas en los Campos de Oba. «Está claro que la escala de valores y el orden de prioridades del equipo de Gobierno son diferentes a los nuestros», añadió.

El portavoz de Pueblu también denunció la situación laboral en la que se encuentran las trabajadoras de la Escuela Infantil de 0 a3 de Ribadesella. Según sus representantes laborales, el Ayuntamiento percibe una subvención mensual que ronda los 1.400 euros por cada trabajadora, pero «esa cantidad no se les traslada íntegramente, se les está pagando una cantidad inferior», afirmó Cangas. Por ese motivo, pidió explicaciones en el pleno, aunque estas no se facilitarán hasta que no se celebre la mesa de negociación convocada para el 7 de junio próximo.

«Dilatando» las cuentas

Ricardo Cangas también calificó como «muy triste y vergonzoso» que el Partido Popular de Ribadesella esté «retrasando y dilatando» la aprobación de los presupuestos municipales del Ayuntamiento de Ribadesella con el único argumento de que «todavía los están estudiando dos meses después de que se nos hayan entregado». El portavoz de Pueblu piensa que o buscan «notoriedad política» o tienen algún tipo de «mandato superior» para no aprobarlos. También cree Cangas que los riosellanos deben valorar y tener en cuenta el método de trabajo de unos y otros partidos. Mientras PSOE y Pueblu hicieron sus deberes presentando sus propuestas y alternativas al presupuesto, «el PP no tuvo ni tiempo ni ganas para estudiarlo», afeó.