Pueblu pide a Charo Fernández «más empatía» con los vecinos de El Tocote Obras frente al edificio de El Tocote en Ribadesella. / NEL ACEBAL «Decir que no es posible recolocar las plazas de aparcamiento es poco menos que reírse del sentido común», indica Cangas en una carta JUAN GARCÍA RIBADESELLA. Viernes, 13 abril 2018, 00:22

En una carta que el concejal y portavoz de Pueblu ha enviado a la alcaldesa de Ribadesella, Ricardo Cangas le pide a Charo Fernández «un poco de empatía» hacia los vecinos de El Tocote y «un poco de voluntad» política para mejorar el proyecto de urbanización de la avenida de Tito Bustillo recolocando las plazas de aparcamiento situadas frente al barrio de pescadores.

En la misiva remitida a la regidora riosellana, Cangas insiste en la necesidad de mantener los estacionamientos junto a la ría, porque «decir que no es posible o que vaya a resultar un descalabro presupuestario es poco menos que reírse del sentido común».

Tras las críticas vertidas por Pueblu en los últimos días, la alcadesa recordó a la formación política que en el momento de hacer alegaciones éstas no habían sido presentadas. Ricardo Cangas reconoce que su formación política no presentó reclamación alguna al proyecto, porque «se nos escapó el periodo de alegaciones», pero negó que hayan actuado con «mala fe», como dijo la regidora.

También lamentó que Charo Fernández haya puesto en duda su actuación política en lugar de facilitarles la documentación oportuna «para que pudiésemos aportar nuestro granito de arena», tanto a éste como a cualquier otro proyecto que se ejecute. «Me parece triste que pienses así», le dice Ricardo Cangas en su carta.

En el escrito, el portavoz de Pueblu también sale en defensa del vecindario de El Tocote, que tampoco acudió al periodo de información pública. Si no lo hizo es «porque no se enteró, con lo fácil que hubiese sido colocar unos carteles en los portales y unas copias de los planos. Pero claro, eso sería apostar por la participación ciudadana y eso parece ser que no va contigo», censura a la regidora riosellana.

Facilidades a la ciudadanía

En este sentido, Cangas no discute la legalidad de los plazos, «pero sí la ética de las actuaciones» y considera que en este último apartado «entra el facilitar, más allá de lo que la ley te obligue, el que la ciudadanía pueda expresar su opinión».

Cangas cree que Pueblu siempre ha dado buena muestra de su disposición a alcanzar acuerdos con Foro y le recuerda a la alcaldesa que gracias al apoyo de sus dos concejales se facilitaron las liberaciones del actual equipo de gobierno. En cambio, recuerda, «los ediles de la oposición se ven obligados a compatibilizar sus obligaciones políticas con las laborales». Por este motivo, agrega, desde el ejecutivo local «bien podrían facilitar el trabajo de quienes pueden aportar puntos de vista que mejoren un proyecto».