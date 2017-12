La rebaja del IBI riosellano «en el aire», alerta Pueblu

El grupo municipal de Pueblu ha asegurado en un comunicado que la rebaja del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) pactada por Foro y PP para el año 2018 en el Ayuntamiento de Ribadesella no se podrá aplicar al no haberse modificado las ordenanzas fiscales en el plazo legal establecido. Tras haber consultado con la intervención municipal, Pueblu asegura que «en las fechas en las que nos encontramos ya no es posible realizar modificación alguna en esas ordenanzas porque se necesitarían alrededor de cincuenta días para que pudieran entrar en vigor a 1 de enero de 2018». Pueblu considera que Foro Asturias, grupo que gobierna en minoría en el Ayuntamiento de Ribadesella, sigue incumpliendo los acuerdos presupuestarios pactados con el resto de formaciones municipales. Así ocurrió, defienden, con los que Pueblu apoyó en 2016 y con los que el PP aprobó en 2017, un respaldo este último que al final fue «totalmente gratis porque su única condición, su única y peculiar línea roja», la rebaja del IBI en 2018, «tampoco se verá realizada». Pueblu entiende que Foro «se pasa nuevamente por el arco de triunfo» los acuerdos presupuestarios. Ahora bien, «la jugada le ha salido maestra si dejamos a un lado la ética, la honradez y la franqueza de la que todo buen gobernante debe hacer gala», añaden en el comunicado. También lamentan el «inexistente cuidado y celo» demostrado por el PP a la hora de vigilar por el cumplimiento de su única exigencia en la negociación presupuestaria. Por todo lo ocurrido, Pueblu acudirá a la negociación presupuestaria de 2018 con «total desconfianza».