La reciella triunfa en Posada La ganadería caprina fue la más numerosa en la feria y el 90% de los animales se vendieron. / FOTOS: G. F. B. La operación más destacada fue la de una cabra preñada de cinco años por la que Daniel Cueto pagó 400 euros Trescientos animales se pusieron a la venta en la tradicional feria de Santa Lucía GUILLERMO FERNÁNDEZ LLANES. Jueves, 14 diciembre 2017, 00:06

La gran finca de La Rectoral, en Posada de Llanes, acogía en la mañana de ayer su tradicional feria de Santa Lucía. Entre cabras, cabritos, ovejas y corderos, al recinto llegaron más de trescientos animales y a primeras horas de la tarde el 90% del ganado había cambiado de dueño. Eso sí, a precios contenidos. Las cabras cotizaron en una amplísima horquilla que iba de 30 a 130 euros, mientras que los cabritos y los corderos de año se vendían entre 75 y 80. La mejor operación la cerraba Sergio Balmori Rozada, ganadero de Porrúa, al colocar una cabra preñada, de cinco años, en 400 euros. El animal fue adquirido por Daniel Cueto, llanisco de Belmonte y propietario de la ganadería Guadamía Suffolk. El comprador destacaba que se trataba de una cabra «muy larga, con anchura, buenas patas, cabeza castrona y hocico gordo».

A primeras horas de la mañana los vendedores ya habían sido informados de por dónde iban a ir los precios. De ello se encargó el comprador más activo, el joven sierense Ovidio González Arbesú, quien al final de la jornada se marchaba de Posada con «cien cabras, 18 cabritos y tres cerdos de dos meses». Los tres chones se los compraba al cántabro José Simón y eran de la raza Pietrain, con origen en la localidad belga de Brabant y que al desarrollarse se convierten en animales cortos, de dorso ancho y espaldas musculadas.

Otros sesenta animales cargó el lavianés José Tomás, propietario de una industria cárnica, quien manifestó que había adquirido los cabritos «a una media de 80 euros» y los corderos de año, «a 70».

La primera compra sobresaliente de la mañana la cerraba el joven Héctor Cuesta Fernández, de El Mazucu, al pagar 200 euros por una cabra de la que le gustaba «su tamaño, las patas y el cuerpo». También vendió cuatro cabras para carne y tres igüedas, animales de entre uno y dos años. Pelayo Alonso Álvarez, ganadero de Gamonéu de Onís, adquirió una cabra en 175 euros de la que destacaba que «es homogénea, joven, gorda y próxima al parto». Algunas cabras 'acabadas' se vendieron a 20 euros por cabeza y un lote de siete de estos animales se llevó Ovidio González.

Desde Llamigu llegaba Jesús del Río para colocar cinco corderos de año a 75 euros por cabeza. Y a 80 euros despachó seis cabritos el porruano Alberto Ramos. Tito Ruenes, de Frieras, se presentó con un excelente lote de diez ovejas carranzanas puras por las que pedía «300 euros» por cabeza.

La presencia de ganado vacuno en el recinto ferial era puramente testimonial y hasta allí acudió Rosendo Noriega, de Lledías, con cuatro vacas de la raza parda alpina y dos cruzadas. Manifestó que se había desplazado «para que no muera el mercado de este tipo de ganado». No le faltaba razón, pues un conocido tratante piloñes recordaba que «hace 30 años acompañaba a mi padre a esta feria y marchábamos de Posada con dos camiones de vacas de Porrúa». Y no faltaron tenderetes que ofertaban quesos, embutidos, semillas, legumbres, cuchillería, campanos, cuero y ajos morados de Las Pedroñeras.