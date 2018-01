Recogida solidaria con los refugiados en el Avelina Cerra

El instituto Avelina Cerra de Ribadesella ha puesto en marcha una recogida de ayuda humanitaria en colaboración con la ONG asturiana Alendar que tendrá como destino los campamentos de refugiados sirios en Turquía. La campaña se inició este lunes y se prolongará hasta el 19 de enero. La iniciativa ha partido de los alumnos y profesores del instituto que, una vez más, «dan buena muestra de su gran compromiso social con un nuevo evento a favor de los refugiados sirios», aseguró la ONG en un comunicado. Desde Alendar agradecían ayer la diligencia de esta comunidad educativa a la hora de «poner en valor su compromiso con las personas que son víctimas de un conflicto que dura años y que ha desplazado a millones de personas de sus casas».

Entre el material que se propone recoger en esta ocasión se incluye comida no perecedera, a ser posible en lata y que no incluya cerdo. A su vez, legumbres, pasta, arroz, leche, aceite, azúcar, sal, harina, galletas, barritas energéticas, alimentos sin gluten y comida infantil. También se recogerá material de primeros auxilios, de higiene, biberones, mantas y calzado. Todo lo postulado se enviará a Turquía este mismo mes «en una labor de logística que ha requerido grandes esfuerzos por parte de los voluntarios de la asociación». En esta ocasión el envío tiene una mayor dificultad al tratarse de un país que no pertenece a la Unión Europea, «lo que requiere de mayor número de trámites y mayor coste que a otras zonas». Alendar espera, de esta forma, llegar al mayor número posible de aquellos refugiados «que se han quedado desatendidos y están pasando grandes dificultades».