El regidor cangués critica el retraso en el arreglo de los módulos del instituto Los barracones donde reciben clase los alumnos cangueses, al fondo, y a su derecha el terreno donde la Consejería de Educación propone construir el nuevo edificio del instituto Rey Pelayo. / JUAN LLACA «El dinero lleva reservado desde mayo, pero el proyecto no llega», dice el alcalde, quien ve «una maniobra de presión» para que se conceda la licencia de obras LUCÍA RAMOS CANGAS DE ONÍS. Jueves, 21 diciembre 2017, 00:13

La polémica en torno al futuro del instituto cangués Rey Pelayo está servida. Si el martes la Consejería de Educación criticaba que el alcalde de Cangas de Onís pretendía denegar la licencia municipal de obras necesaria para levantar el nuevo edificio del centro educativo, extremo que éste negó, indicando que «todavía no hay ninguna decisión tomada»; ayer era el propio regidor, el popular José Manuel González Castro, quien cargaba contra el Principado con motivo de las aulas prefabricadas en las que cerca de 180 alumnos de Secundaria reciben clase desde enero de 2015. Así, el alcalde de Cangas de Onís afeaba la ausencia del preceptivo documento necesario para ejecutar las mejoras comprometidas por el Ejecutivo regional en los barracones.

«El dinero consignado para dicha actuación lleva varios meses reservado, desde mayo. Sin embargo, el proyecto de ejecución no termina de llegar y los trabajos todavía no pudieron comenzar, cuando ya deberían estar terminados por el bien de nuestros estudiantes, quienes están soportando bajas temperaturas en invierno y demasiado calor en verano», criticó González Castro.

Lamentó también el «juego sucio» del titular de Educación, Genaro Alonso, «al filtrar la presunta denegación de la licencia sin tener siquiera una comunicación oficial. ¿Por qué no dijo nada de los trabajos de reparación de los módulos del instituto?», se preguntó el regidor, quien apuntó a una posible «maniobra para generar presión y conseguir que el Ayuntamiento haga lo que nunca va a hacer: ir en contra de los vecinos».

«La mejora de las aulas prefabricadas no tiene nada que ver con el nuevo edificio», señalan desde el Principado

Una maniobra que desde la Consejería de Educación se encargaban ayer de desmentir, aseverando que las obras de mejora en los barracones, consistentes en la instalación de un doble techo para aislar las aulas del frío y del calor, «no tienen absolutamente nada que ver con la concesión de la licencia».

En el centro educativo rechazaban ayer tomar partido en el enfrentamiento entre Consistorio y Principado. «No vamos a hacer valoraciones técnicas ni políticas, pues para eso ya están los técnicos y los políticos, lo único que queremos recordar es que actualmente nos encontramos en una situación que dista mucho de ser la ideal, por eso pedimos a unos y otros que piensen en los estudiantes y los profesores y que las obras se lleven a cabo pronto, pues a este paso habrá chavales que hagan toda su escolarización en módulos», apuntó el director, Benjamín Argüelles.

Preocupación de los padres

Quienes sí se pronunciaron fueron los miembros de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Rey Pelayo, a través de su presidente, Antonio González Sierra, quien se refirió a la «preocupación» que genera en los progenitores la posibilidad de que el nuevo bloque se levante en el patio del instituto, junto a la valla. «Está en medio del complejo educativo y mientras se lleven a cabo las obras los chavales y los profesores van a seguir utilizando el patio y los edificios colindantes, por lo que nos preocupa su seguridad», indicó.

Aseveró también que en la asociación no ven con malos ojos apostar por una alternativa, «si es realmente viable», que pase por levantar el nuevo inmueble en el solar resultante tras la demolición del ala que presenta daños estructurales. Con la intención de hablar de todos estos temas, el AMPA ha convocado a todos los padres de los estudiantes a una reunión abierta que tendrá lugar el 11 de enero a las 16.30 horas en el instituto.

También la portavoz municipal socialista en el Consistorio cangués, Ana Rosa Remis, quiso instar ayer al alcalde a que «recapacite y no ponga trabas a que nuestros alunos puedan dejar de estudiar en barracones cuanto antes. De no ser así, además de perderse los 1,3 millones reservados en los presupuestos regionales de 2018, se retrasaría cuatro años el bienestar de los chavales, algo que me parece inadmisible», insistió.