«Sin una regulación seria del PRUG estaremos ante el desastre de Picos» «La escalada en el Urriellu es un 'boom' y hay guías que no tienen ética, para que sus clientes suban como por una escalera hacen barbaridades» Juan Rionda Presidente de la Federación de Montaña, Escalada y Senderismo (Fempa)

Desde que hace seis décadas se adentrase en el montañismo, el presidente de la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo del Principado de Asturias (Fempa), Juan Rionda (La Manjoya, 1945), ha recorrido cada palmo de los Picos de Europa. Un espacio protegido que apuesta por regular mediante el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG). Así lo defiende este fin de semana con motivo del Día Nacional del Senderismo, celebrado por primera vez en Asturias con más de 750 participantes de toda España.

-Estamos en el año del centenario y, previsiblemente, en el de la finalización del PRUG del Parque. ¿Qué esperanzas tienen en esa 'Constitución' de Picos?

-Se está llevando de una manera bastantes oscurantista, no sabemos cómo está el borrador y no tenemos contactos más que esporádicos.

-¿Contaron con ustedes para la elaboración de ese documento?

-Contaron con nosotros una vez el año pasado, pero para exponérnoslo, no para decidir. Tendremos que ver lo que sale en el borrador cuando nos lo den e ir pensando ya en hacer alegaciones, como siempre.

-¿Se sienten usuarios de segunda del Parque?

-No sabemos ni lo que nos sentimos porque se está celebrando el centenario y se acordaron de conferenciantes, de escritores, de políticos, de reyes de la cristiandad que no sé si hubo o no hubo, pero de los que realmente andamos por la Montaña de Covadonga, con esos no contó nadie. En el Patronato del Parque así lo expuse, estas actividades que estamos haciendo como el Día Nacional del Senderismo han salido de nosotros.

-El Principado acaba de aceptar que los montañeros federados puedan acceder a los Lagos pese al plan de transporte, pero ¿qué pasaría si se llega a construir el tren cremallera?

-No lo sé, ahí habrá mucho que hacer, es un artilugio que llevará un mantenimiento. Yo no estoy de acuerdo con el funicular de Bulnes, sería mejor un acceso rodado para que los habitantes no sigan presos porque, al fin y al cabo, cuando no hay funicular, siguen como estaban. El tren cremallera a los Lagos es costoso, tanto hacerlo como el mantenimiento. Y traería una masificación absurda, la mejor solución es la que hay ahora: las lanzaderas.

-Uno de los motivos a favor es el menor impacto ambiental.

-Cualquier elemento mecánico es imposible que sea respetuoso con el medio ambiente. Los autobuses no lo son, pero alguna solución hay que tener. Los buses bajan y suben y después desaparecen, pero el tren no. El de Vall de Núria sube a un santuario y a una estación de esquí. No es exactamente a un lugar de montaña. De todos los que suben, al Puig mal van cuatro. Yo en los Lagos no lo veo ni me gustaría verlo.

-Los senderistas suelen concentrarse en ciertos puntos como la Ruta del Cares, pero otras pasan desapercibidas. ¿Qué falla?

-Se está promocionando un turismo masivo a unos puntos concretos y no sé por qué. Picos de Europa tiene suficientes atractivos, de Sotres puedes hacer rutas preciosas y por ahí no va casi nadie. Tratamos de promocionarlas con el alcalde de Cabrales, pero no están señalizadas. Estamos luchando a ver si de una vez hacen algo para que la gente no solo vaya al Cares.

-¿Preocupa la masificación de esa ruta?

-Preocupa que haya una desgracia, porque el Cares es peligroso. Los montañeros lo hacemos muchas veces por obligación, porque bajamos por Culiembro o por la zona de Piedra Bellida y tienes que pasar por obligación. En el Cares no hay defensa, vas al abismo sí o sí. Pero parece que tiene el morbo del peligro.

-Pasemos a la escalada. ¿Es necesaria la regulación del Urriellu?

-Totalmente, hay gente que no tiene ética en la escalada y lo que hace es estropear, muchas veces incluso plantear peligros a los que vengan detrás. Nuestra vocalía de Escalada de Roca lleva catorce años reequipando vías, estamos dejando un dineral. Ya hemos planteado al Parque hacer un comité de escaladores de las tres comunidades, hemos tenido reuniones con los tres codirectores y lo ven bien como asesoramiento, pero exterior al Parque. Pedimos que sea una parte de asesoramiento y de control. A ver el PRUG qué dice al respecto.

-Ustedes estaban trabajando en un libro de buenas prácticas, ¿qué pautas aporta?

-Lo estamos haciendo las tres federaciones, planteamos unas buenas prácticas para respetar las vías clásicas y que no se masifique el Urriellu. Hay días que es una barbaridad la gente que se aglomera en la Sur. El problema es que ahora mismo la escalada es un 'boom' y hay guías que no tienen ética ninguna. Para que sus clientes suban como si fuese por una escalera están haciendo auténticas barbaridades.

-¿Es el camino vender las actividades de la montaña como si fuesen un producto?

-Eso es violentar la montaña. Hay que tocarla lo menos posible, pasar de puntillas, pues no solo es del hombre, también de la flora y la fauna.

-En Picos hay montañeros, turistas, empresarios, ganaderos... ¿Es posible la convivencia?

-Habrá que ver qué hacer con esa masificación que les interesa a los hosteleros y a los que tienen negocios, empresas de turismo activo que cuanto más mejor y como sea. Los ganaderos tienen sus derechos históricos al pastoreo, son los que hicieron en su día las majadas. Si no hay una regulación seria del PRUG, estaremos en los antecedentes de un desastre.

-Este año aumentan las inscripciones en la Travesera, por encima de las 450. Les critican que pueda afectar al medio ambiente.

-La Travesera tiene un respeto medioambiental absoluto, el que tira un papel queda desclasificado y no corre ninguna carrera más de la Federación. Estamos tratando de homologar las carreras para que tengan un estudio de impacto ambiental.

-¿Existen los conocimientos adecuados entre quienes suben a la montaña?

-En la Fempa tenemos un comité de seguridad que lleva cuatro años dando clases y seguimos insistiendo en los principales puntos: no ir nunca solo a la montaña, llevar la ropa adecuada y conocer la ruta que vas a hacer y el esfuerzo. Y en Picos siempre insistimos que en agosto hay que llevar ropa de abrigo, ha muerto más de uno por hipotermia en verano.