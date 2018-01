El retraso en el estudio ambiental aplaza la obra de las viseras de Cabrales Benigno Fano, Fernando Lastra, Francisco González, Fernando Nava y Elena Martínez. / NEL ACEBAL Infraestructuras señala que el documento, previsto para diciembre, «está a punto de finalizar» y la licitación llegará «después del invierno» GLORIA POMARADA CARREÑA. Miércoles, 3 enero 2018, 00:08

El estudio de impacto ambiental previo a la licitación de las viseras antialudes en la carretera que conduce a la localidad cabraliega de Sotres debería haber finalizado en diciembre, pero el nuevo año ha comenzado sin rastro del documento. El consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, se desplazó ayer a la capital de Cabrales, Carreña, para explicar a la Corporación el estado de una obra que tanto vecinos como Ayuntamiento consideran «prioritaria».

«Sigue pendiente la finalización del trámite ambiental. Una vez que esté acabado, estaba apunto de finalizar en diciembre, veremos la posibilidad de poder hacer una licitación en 2018, después de la campaña de invierno», señaló el consejero una vez concluida la sesión de trabajo. El motivo del retraso en el documento ambiental, en exposición pública desde junio de 2016, no fue explicado al alcalde y concejales que ayer acudieron a la sesión de trabajo, tal y como indicó el regidor popular, Francisco González.

La demora en el estudio no es el único escollo al que se enfrenta la intervención en la carretera AS-264. «Tenemos problemas porque no existe presupuesto y tendremos que poner orden al régimen de prioridades en materia de carreteras de la Consejería», señaló Lastra. Desde el Gobierno local, González, confía en que la intervención «se pueda meter en crédito extraordinario». Las viseras «son una obra primordial porque repercute en la seguridad», recordó el alcalde. El pasado 4 de diciembre, la carretera AS-264 registraba tres aludes en apenas un día. El primero de los incidentes se produjo a la una del mediodía y, solo tres horas después, a las 16 horas, el fenómeno se repetía a un escaso kilómetro de la primera avalancha, explicaron entonces los vecinos. Poco después del anochecer, un tercer alud afectaba al mismo vial. En 2015, la localidad de Sotres quedó aislada en varias ocasiones como consecuencia de las fuertes nevadas y los posteriores aludes . La problemática que afecta al vial se prolonga desde hace veinticinco años, fecha en la que un desprendimiento provocó la muerte de una vecina de Sotres. Un informe del Servicio de Carreteras reconoce que los aludes, frecuentes durante las nevadas invernales, «constituyen un grave peligro para los usuarios de la vía».

«Tenemos problemas porque no existe presupuesto», lamentó Fernando Lastra«Esperamos que se puedan incluir en crédito extraordinario», pidió el alcalde

Aparcamiento en Poncebos

La visita de Lastra a Cabrales sirvió también para abordar parte de los proyectos demandados por el concejo. Una de las actuaciones planteadas fue la instalación de reductores de velocidad en Ortiguero, así como «cambios» en el cruce a los pueblos de Inguanzo y Berodia, en la AS-114. «Están en ello, con la segunda fase», explicó González. Los representantes del Principado y la administración local debatieron también proyectos como la construcción de una senda desde el aparcamiento de Ovar a Poncebos. «Tienen que estudiar los técnicos si es viable», precisó el regidor, que apuesta por la obra como «medida de seguridad» durante los meses en los que no existe lanzadera entre ambos núcleos. «También miramos si podríamos hacer un aparcamiento en Poncebos para que la gente no tenga que desplazarse en la época de afluencia masiva», añadió. La obra que no contó con el compromiso de Lastra por «no ser de su competencia» fue el soterramiento del alumbrado eléctrico y la telefonía en Sotres, pues el consejero recordó que corresponde a Parques su finalización.