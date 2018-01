Los Reyes Magos llegarán a Llanes a bordo de un barco

Melchor, Gaspar y Baltasar se presentarán este viernes en Llanes desprovistos de sus tradicionales camellos. Por primera vez en más de tres décadas, los Magos de Oriente llegarán a la villa por mar, concretamente a bordo de un barco que les acercará hasta el mismo Puente. Una vez en tierra, los Reyes se dirigirán al balcón del edificio del Siglo, donde anunciarán su llegada. Esta primera parada de la cabalgata llanisca está prevista a las seis de la tarde para, una hora después, dar inicio al habitual recorrido por las calles de la villa. La comitiva estará integrada este año por doscientos figurantes, setenta de ellos procedentes de la localidad de Pancar, elegida en esta ocasión para acompañar a las tres carrozas de los magos en tan señalada cita. Además, junto a ellos estarán romanos con antorchas y un grupo de cincuenta hebreos, encarnados por los gaiteros de Llacín. El tren turístico hará de «coches escoba», explicó el concejal Juan Carlos Armas en la presentación del evento, celebrada ayer en el Ayuntamiento. Indicó, además, que los pequeños que lo deseen aún están a tiempo de inscribirse en la Oficina de Turismo para actuar como pajes reales.

En cuanto a la ruta, la salida será en la calle Celso Amieva, para después recorrer las principales vías de Llanes hasta el Ayuntamiento, donde se dirigirán a los niños. Una vez finalizado este acto, pondrán rumbo a pie a la basílica, donde tendrá lugar la recepción. En caso de que el tiempo no acompañe, la previsión de los organizadores es la de acortar el recorrido desde la escuela hasta la Casa Consistorial. En la tarde del día 5, el belén instalado estas fiestas en los soportales del Ayuntamiento se sustituirá por un nacimiento viviente y, a lo largo de la tarde, la comitiva repartirá más de seiscientos kilos de caramelos entre los más pequeños. La de Llanes, no obstante, no es la única cabalgata que acogerá el municipio. En los pueblos de Valle Oscuro, Nueva, Posada y Cué también celebrarán su propio desfile, todos ellos a las siete de la tarde.

Las distintas cabalgatas del concejo contarán con medidas de seguridad especiales. En Llanes serán cuatro policías locales y ocho voluntarios de Protección Civil los encargados de velar por el normal desarrollo de la cita, mientras que a Posada se desplazará un dispositivo de cuatro policías y otros cuatro miembros de la agrupación de voluntarios. En nueva, tres de los miembros de Protección Civil serán los garantes de la seguridad en la cabalgata.