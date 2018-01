Ribadesella cierra sus paseos marítimos ante las fuertes rachas de viento Señalización del cierre a peatones en el paseo de la Grúa. / J. GARCÍA El área de Seguridad decreta la medida, que prevén extender hasta esta tarde, en la zona de la Grúa y la playa de Santa Marina JUAN GARCÍA RIBASESELLA. Miércoles, 3 enero 2018, 00:08

Más vale prevenir que lamentar. Este fue el refrán trasladado por el Ayuntamiento de Ribadesella a sus paseos marítimos en la tarde de ayer. Ante los avisos de alerta por la presencia de fenómenos costeros adversos, con olas de hasta 5 metros de altura coincidentes con mareas muy vivas, con un coeficiente de 103, la concejalía de Seguridad y Protección Civil optaba por cerrar al tránsito peatonal el paseo de la Grúa y el último tramo del de la playa de Santa Marina, el que conduce a la punta El Pozu. Una medida de precaución que podría extenderse hasta la tarde de hoy, «aunque para este día ya se habla de una mejoría, sobre todo a partir de las tres de la tarde», aseguró el concejal Enrique Gancedo.

A pesar de las cintas de prohibición colocadas por la Policía Local, fueron muchos los peatones que incumplieron la orden y decidieron transitar por esos lugares para disfrutar del espectáculo natural de las olas rompiendo contra el muro de la playa y el espaldón de la Grúa. Un pasatiempo arriesgado con el que los paseantes tratan de conseguir instantáneas grandilocuentes y vídeos virales, tan preciados en esta era en la que todo se comparte a través de las redes sociales.

En paralelo, las fuertes rachas que siguen soplando en el concejo y que en el día de Año Nuevo alcanzaron los cien kilómetros por hora, siguen afectando a zonas como Cuerres y La Peruyal, donde se retiraron dos árboles caídos y se dio parte a la compañía correspondiente de la existencia de dos postes de telefonía dañados. «Uno de ellos está en Meluerda y se vino abajo. El otro es en Collera y no llegó a caerse del todo, pero requiere de una rápida intervención», añadió Gancedo. Entre tanto, la indignación sigue creciendo entre la población rural del concejo de Ribadesella tras los continuos cortes en la señal de la Televisión Digital Terrestre (TDT). La gota que colmó el vaso fue lo ocurrido el domingo 31 de diciembre. Numerosas familias de los pueblos de Collera, Cuevas del Agua, Fríes, Noceu, Omedina, Santianes del Agua, Toriellu y Xuncu, entre otros, se quedaron sin campanadas de fin de año por falta de televisión.

«Despedimos 2017 en la cama, durmiendo, porque no nos dieron otra opción. Las personas que no estamos en edad de salir y nos entretenemos con la tele nos quedamos sin comer las uvas», denunció Alicia Traviesa, vecina de Santianes. Todos los pueblos afectados se quedaron sin canales de televisión durante la mañana del domingo. Desconocen los motivos reales del problema, aunque creen que fue debido a las fuertes rachas de viento. No obstante, Traviesa se puso en contacto con la compañía que cubre el servicio y la «instaron a instalar un filtro para evitar las interferencias con la telefonía móvil, pero da la casualidad de que en mi casa ya tenemos el filtro instalado», indicó. Las familias afectadas están convencidas de que el desarrollo de la TDT ha sido un «auténtico desastre tecnológico» para la zona rural asturiana. «Estábamos mejor con la televisión analógica. ¿Cómo es posible que en estos tiempos estemos tres o cuatro días sin televisión?», se preguntó indignada Alicia Traviesa.

Según explicó el concejal de obras y servicios, Enrique Gancedo, el Ayuntamiento de Ribadesella comunicó las incidencias el mismo domingo por la mañana a los responsables. La reparación comenzó ayer, pero los operarios se encontraron con una falta de suministro eléctrico.

En el paquete de averías también quedó incluido el repetidor situado en el monte Corveru, que da servicio a buena parte del casco urbano de Ribadesella y donde los apagones son muy frecuentes. «Se repiten con muchísima frecuencia. Es rara la semana en la que no hay que enviar alguna incidencia en cualquier punto del concejo», aseguró Gancedo.