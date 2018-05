Ribadesella se queda sin presupuesto con los votos en contra de la oposición Votación de los presupuestos en el pleno de Ribadesella. / JUAN LLACA El equipo de gobierno, de Foro, planea ahora negociar las cuentas con el PP, que presentará sus condiciones «próximamente» JUAN GARCÍA RIBADESELLA. Jueves, 31 mayo 2018, 00:11

El proyecto de presupuestos del Ayuntamiento de Ribadesella para 2018 no ha superado su primer examen. En el pleno de ayer, la oposición municipal los tumbaba en bloque, pues sus siete votos fueron suficientes para superar a un gobierno municipal en minoría, al que además, este miércoles le faltaba uno de sus seis concejales, la responsable de Cultura y Servicios Sociales, María José Bode.

Foro no ha encontrado apoyos en su primer intento, una situación que se repite año tras año. Sin embargo, confía en solventar la papeleta en un segundo tanteo. Al menos, sabe que las puertas del Partido Popular, el partido que respaldó los del año pasado, no están cerradas. «Hoy vamos a votar en contra, pero estamos trabajando en nuevas propuestas que presentaremos próximamente al equipo de gobierno», dijo el portavoz popular, Juan Manuel Blanco, que intentará sumar a su proyecto a la concejala no adscrita.

Desde la izquierda, el PSOE agradeció que, al menos, se les haya escuchado, «aunque sin respuestas», y censuró que las privatizaciones municipales «se lleven casi tres millones» de los 7,6 presupuestados, dijo José Luis Díaz Bermúdez. PSOE y Pueblu seguirán reclamando una consulta popular sobre el futuro de la plaza de abastos y el desarrollo del Campu Les Rolles, entre otras cosas porque es un proyecto que Foro no había incluido en su programa electoral. Pueblu fue mas allá y pidió cambiar ese proyecto por el del puente, «mucho más prioritario», según Ricardo Cangas.

La alcaldesa, Charo Fernández, entiende que no se pueden «mezclar» ambas actuaciones «porque tanto las competencias como las administraciones son diferentes» e insistió en que tampoco convocará consulta alguna, «porque vivimos en una democracia representativa en la que tenemos que tomar decisiones». La regidora cree que si Foro recibió el voto «mayoritario» de los riosellanos es para resolver sus problemas. «Y nosotros entendemos que el desarrollo del Campu Les Rolles resolverá muchos de esos problemas, generando nuevas plazas de aparcamiento, un área de esparcimiento público, una explanada para acoger todo tipo de actividades y un centro de reuniones», añadió.

Los presupuestos no salieron adelante, como tampoco la nueva composición de la Comisión General de Contratación. Esta quedó aplazada a la espera del informe jurídico del secretario municipal. Foro propuso constituirla solo con funcionarios municipales, planteamiento que en principio contaba con el respaldo del PP. Pero como PSOE y Pueblu pidieron incluir la figura del observador político, «con voz pero sin voto», al PP le surgieron dudas. Consultado el secretario, este aseguró que la ley no recoge esa posibilidad, aunque teniendo en cuenta que se aplica en algunos ayuntamientos, se comprometió a elaborar un informe «más detallado». Por ese motivo, la composición de la mesa de contratación quedó aplazada.

Este asunto provocó un rifirrafe verbal entre la alcaldesa y el portavoz socialista. Charo Fernández se extrañó que se intente incorporar la figura del observador político cuando, «salvo raras excepciones, nadie viene a esas comisiones». «Si no venimos es porque se convocan en horas a las que no podemos asistir», contestó Díaz Bermúdez. En ese momento la regidora le reprochó su ausencia en una comisión «mientras asistía a un acto político de su partido en Llanes». El portavoz socialista lo negó y le recriminó «poca educación» a la alcaldesa. Ricardo Cangas pidió evitar la demagogia y aseguró que «cerrar la puerta a los observadores políticos acabará con la transparencia de esas comisiones».