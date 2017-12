Riestra asevera que las acusaciones de acoso buscan boicotear al cuatripartito Javier Ardines y Enrique Riestra, en la rueda de prensa celebrada ayer en el Ayuntamiento. / NEL ACEBAL «No hay ni una sola denuncia o expediente», recalca el alcalde, y tacha de «incendiarios» a los representantes de la UGT en el concejo llanisco LUCÍA RAMOS LLANES. Jueves, 14 diciembre 2017, 00:07

«Un boicot absoluto a este equipo de gobierno». Así se refirió ayer el alcalde llanisco, Enrique Riestra (Vecinos por Llanes), a las acusaciones vertidas en las últimas semanas por varios trabajadores y por la sección sindical de la Unión General de Trabajadores (UGT) en el Ayuntamiento sobre el presunto «acoso» al que el propio alcalde y el concejal de Personal, Javier Ardines (IU), someten a los empleados municipales. Algo que, siempre según estas fuentes sindicales, ha llevado a numerosos trabajadores a pedir la baja por motivos psicológicos, dejando al Consistorio en cuadro y semiparalizado.

Pues bien, para Enrique Riestra tales acusaciones no solo no se sostienen, sino que responden a la intención que desde el sindicato tienen de «incendiar» y «crear un clima de hostilidad» en el Ayuntamiento. «A día de hoy no existe ni un solo expediente ni una sola denuncia en relación a ese supuesto acoso», recalcó el alcalde, y agregó que «no podemos estar una y otra vez en manos de los ultras, pues no nos representan». Javier Ardines, por su parte, afeó que «dicen hablar en nombre de todos los trabajadores, pero no es cierto. La gran mayoría de los empleados municipales son ejemplares y muestran una gran predisposición», aseveró. Apuntó también que en los dos años que lleva ocupando el cargo de responsable de Personal «nadie vino a mi despacho a decir que se siente acosado por algún compañero, jefe o concejal».

Siguiendo con el tema, el regidor llanisco manifestó que le resulta «extraño» que «los mismos representantes de UGT que hoy hablan de acoso y se oponen a la oferta pública de empleo permitiesen que, con el anterior gobierno, entrasen trece personas a trabajar en el Ayuntamiento sin ningún proceso de selección». Recordó también cómo el sindicato «no se opuso al despido de cinco trabajadores de la Mancomunidad en 2012, como sí hicieron desde Comisiones Obreras». Por todo ello, Riestra considera que estos representantes sindicales «afines al PSOE, actúan de forma política». «El clima en el que vivimos es una reminiscencia del caciquismo y el régimen feudal» que, dijo, hubo en Llanes hasta hace dos años.

Trece bajas

En estos momentos hay trece trabajadores de baja por prescripción médica en el Ayuntamiento de Llanes. Tres de ellos son agentes de Policía Local y otros cuatro pertenecen a un mismo departamento, el de Vicesecretaría, que es el que se encarga de asuntos de contratación y personal y ahora mismo es el más afectado por la 'epidemia' de ausencias que sufre el Consistorio.

A una de esas trece bajas hizo ayer referencia el alcalde, pues entre sus principales consecuencias está la paralización en la ejecución de casi 1,4 millones de euros procedentes del remanente de tesorería de 2016 y que desde el cuatripartito pretenden destinar a inversiones financieramente sostenibles. Se trata del caso del interventor y, según la UGT, fue su imputación en el caso Fombella a petición de la acusación que ejerce el ejecutivo local la gota que colmó el vaso de este funcionario, quien «no pudo aguantar más» y anunció su baja el 1 de diciembre.

A este respecto, Riestra recordó ayer que ni él ni sus compañeros conocen las causas de las bajas de los trabajadores debido a la Ley Orgánica de Protección de Datos. En relación a la citada imputación, apuntó que «es el juez quien cita a las personas que considere» e indicó que «claro que el gobierno está personado en la causa. Los llaniscos pagaron casi medio millón a un arquitecto autónomo y se merecen conocer todos los detalles».

En relación al futuro de esos 1,4 millones, el alcalde indicó que «la consejera de Hacienda está trabajando para encontrar un interventor que pueda fiscalizar los expedientes y que las inversiones se puedan ejecutar». En el cuatripartito confían en poder tener una respuesta hoy o mañana y en sacar adelante las actuaciones planteadas. «En el Principado están tan preocupados como nosotros, pues estas obras son para los llaniscos, que también son asturianos», apostilló.