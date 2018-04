Riestra: «El Kaype será el perjuicio económico más grande que tenga que asumir Llanes» Enrique Riestra, durante su paso por el programa 'La Lupa' de Canal 10. / JOAQUÍN PAÑEDA «Vamos a intentar que la responsabilidad patrimonial no recaiga en el Ayuntamiento», indica el regidor llanisco sobre los posibles 18 millones de indemnización LUCÍA RAMOS LLANES. Miércoles, 4 abril 2018, 00:04

«El perjuicio económico más grande que tenga que asumir Llanes». Con estas palabras se refería ayer el regidor llanisco, Enrique Riestra (Vecinos por Llanes), a la indemnización que planea reclamar la propiedad del hotel Kaype después de que una sentencia obligase a demoler la parte ampliada en mayo del pasado año. El alcalde repasó ayer la actualidad y los principales retos a los que se enfrenta el concejo durante su paso por 'La Lupa', de Canal 10. Como no podía ser de otra forma, el urbanismo centró gran parte de la entrevista, con aspectos tan importantes para el municipio como el citado derribo de la ampliación del Kaype y la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana (PGO), entre otros.

Respecto al hotel de Barro, Riestra recordó que si se tiró «fue porque así lo ordenó la justicia, porque se hizo con licencias ilegales». En este sentido, manifestó su extrañeza por que «la licencia de agrupación de fincas se aprobase en solo tres días, cuando tú pedías hacer una casa y estabas un año esperando». Recordó, asimismo, que «la CUOTA mandó paralizar las obras, pero éstas siguieron adelante. Cuando vengan con quince o dieciocho millones de indemnización, ¿qué le dices a la gente?», se preguntó. Aseveró, asimismo, que en relación a la citada indemnización, el Consistorio «va a defenderse. Vamos a intentar que la responsabilidad patrimonial no recaiga en el Ayuntamiento», indicó, y reconoció que le cuesta «asumir que los llaniscos tengan que pagar quince millones cuando los presupuestos municipales son de dieciséis o diecisiete y en los últimos años se estaba reduciendo la deuda».

El regidor de Llanes también habló con detalle del nuevo PGO que se está elaborando bajo su mandato, después de varios intentos previos infructuosos. En relación al plan que los socialistas de la anterior corporación ya tenían a medio hacer y que el cuatripartito decidió descartar para comenzar de cero, Riestra aseveró que «lo que hacía era regalar Llanes a intereses especulativos y nos dejaba una hipoteca para toda la vida. Era una locura, lo mejor que tuvo el concejo fue anularlo», recalcó.

Defendió cómo el plan que ahora se pretende sacar adelante «es un sueño» en el que priman la sostenibilidad y la defensa de la identidad rural del municipio. «Un PGO no se puede centrar en intereses particulares, pues no solo se trata de edificar, sino de mostrar el camino para la calidad de vida futura», apuntó. Invitó a «no mirar a corto plazo» e indicó que «si ahora ponemos el paisaje como un elemento integrador económico, como eje, quizás no veamos nosotros los beneficios, pero sí lo harán nuestros hijos y nuestros nietos».

Enrique Riestra hizo también hincapié en otro aspecto que llevan tiempo defendiendo desde el cuatripartito: la identidad de los núcleos rurales y el rechazo a la creación de una 'ciudad lineal' por toda la costa. «No queremos que los pueblos se dispersen hasta tocar unos con otros», aseveró, y rechazó concretar el número de viviendas que se permitirá edificar en el nuevo plan. «No solo debemos hablar de las casas que salgan, sino de dónde, cómo y por qué se harán y, muy importante, cómo estarán conectadas», apuntó. Manifestó, asimismo, su intención de fomentar el sector primario, «que fue de lo que vivió Llanes hasta que llegó el turismo». En este sentido, señaló que «no tenemos que descartar volver al campo» y recordó que «el mundo rural existe. Está ahí y en Llanes es real, no una utopía».

Vivir del turismo

Respecto a uno de los principales motores económicos del concejo, Riestra se mostró tajante. «Se puede vivir para el turismo, o vivir del turismo. Yo me niego a vivir para el turismo, Llanes no puede hacerlo, tiene que vivir del turismo», subrayó. Es más, aseveró que en Asturias «tuvimos la gran suerte de no tener tanto sol, sino entre Vegadeo y Llanes tendríamos una costa como la de Castellón a Alicante». Se refirió también al problema que la temporalidad de los contratos supone para los habitantes del concejo e indicó que «no puedes pedir a las familias que vivan de tres meses al año, pero tampoco puedes exigir al empresario si solo factura esos tres meses».

El regidor llanisco también habló de la denuncia presentada por la Fiscalía del Principado contra él por la contratación de una consultoría externa para analizar las cuentas municipales de 2016 y aseveró que se trata de «una estrategia política. Yo no tengo ningún temor porque no hice absolutamente nada fuera de la legalidad», apostilló. «Cuando llegue el momento, y espero que llegue pronto, explicaré el por qué de todo esto, que deriva de un informe del secretario municipal», agregó. Recordó cómo un informe de la Sindicatura reflejaba irregularidades en las cuentas de ejercicios anteriores e indicó que su intención era «asegurarme de que todo estaba bien, pues el que daba cuenta de los presupuestos era yo».