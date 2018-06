San Roque amplía su feudo hasta La Llavandera Juan Antonio Llorente y Ángel Purón, con la talla al fondo. / J. LLACA El llanisco Ángel Purón instala una imagen del santo en una cueva junto a su casa, en la localidad de Pancar GUILLERMO FERNÁNDEZ LLANES. Domingo, 10 junio 2018, 01:00

No es frecuente, pero hay ocasiones en que los sueños se convierten en realidad. Es lo que le sucedía este viernes al llanisco Ángel Purón Sánchez, propietario de la mansión de La Llavandera, en Pancar, cuando a primeras horas de la mañana varios operarios colocaban una imagen de San Roque, a tamaño natural, en una cueva de la pared caliza del Cuetu Picho, a la vera de su domicilio. La efigie del peregrino de Montpellier, en madera de roble, fue realizada por Juan Antonio Llorente Tamés, un habilidoso vecino de San Roque del Acebal que tiene la talla como principal afición desde que le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson.

La escultura se inspira en la imagen de San Roque que, procedente de Italia, llegaba a Llanes en 1886 y representa al santo en actitud de peregrino, con morral, bastón, esclavina adornada con vieira, mostrando la llaga y acompañado por un perro que le ofrece un trozo de pan. Explicó Llorente que «me gusta el resultado final» y confirmaba que «el emplazamiento me parece perfecto». También detalló que su obra «no es una copia exacta del San Roque de Llanes porque tuve que adaptarme a la madera». Sí resaltó que el trabajo le había llevado bastante tiempo y que en la obra «hay un antes y un después, motivado por haberme sometido a una complicada intervención quirúrgica». «Tras la operación me costó acabarlo, notaba que me faltaba chispa», matizó.

A San Roque, santo francés, le escolta siempre un perro, que en este caso está inspirado en 'Trus', un can propiedad de Llorente, que le acompaña a todas partes y responde a la raza epagneul bretón, originaria de la zona francesa de Bretaña. Mayor realismo, imposible.

Una vez que la imagen quedó perfectamente asegurada en la oquedad, Ángel Purón explicó que se encontraba «encantado». «Hacia años que albergaba esta ilusión, el hueco en la pared lo veía destinado a acoger a un San Roque, y Toño lo hizo posible». Purón no tuvo inconveniente en reconocer que siente «pasión, entusiasmo y fervor» por San Roque. Tiene una talla en el cabecero de la cama y otra en el interior de una hornacina, encargada por su padre, en 1965. Además, cultiva un fructífero vivero de siemprevivas, el emblema floral de los sanrocudos llaniscos. A los seis años participaba en la danza peregrina y con 14 comenzaba a bailar el Pericote en la plaza de Parres Sobrino, cada 16 de agosto, durante un cuarto de siglo.

La fusión entre Purón y Llorente es perfecta y responde a criterios de empatía y beneficio común. Purón es dueño de un robledal en la zona de Piedra Vellida, en términos de Soberrón, y de allí procede el madero del que surgió San Roque. Y le regala a Llorente toda la madera que este necesite para dar forma a diez esculturas que pasarán a formar parte de la ruta 'Senda del Valle Invisible', queen un futuro próximo se colocarán en el perímetro de la localidad de San Roque del Acebal.