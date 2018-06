El sector turístico exige una reducción del Plan a Lagos porque afecta a sus ingresos Uno de los intervinientes en la reunión de ayer en Cangas. / J. LLACA Vecinos, ganaderos, usuarios y empresarios de Picos acuerdan crear una plataforma para exigir una mayor participación en las decisiones del parque LUCÍA RAMOS CANGAS DE ONÍS. Martes, 26 junio 2018, 00:15

Las actuales fechas en que permanece vigente el Plan de Lagos no convencen a los empresarios y vecinos de Picos. Entre las muchas propuestas planteadas durante la reunión celebrada ayer por la tarde en el Ayuntamiento de Cangas de Onís, convocada por la Asociación de Empresarios de los Picos de Europa (Incatur) para abordar los problemas de acceso a la zona de Covadonga y los Lagos, la de exigir que el plan especial de transporte vuelva a los plazos y horarios que tenía en 2016 fue una de las más repetidas y aplaudidas. Tras la última ampliación, las restricciones estarán activas durante 161 días, frente a los 95 de 2017.

Los presentes coincidieron en que esta ampliación de fechas aprobada para el presente ejercicio es «excesiva» y que «más que regular, prohibe». «Está claro que en julio, y sobre todo en agosto, el plan sí que es necesario, pero lo que tenemos hoy es demasiado, muchos días los autobuses van vacíos», criticó Guillermo Arregui, del refugio Vega de Enol. Las restricciones impuestas para este 2018, agregó «están haciendo que durante estos meses hayamos perdido clientela, ingresos y, por tanto, la posibilidad de contratar empleados»..

En este sentido, los participantes en el encuentro coincidieron en la importancia de que se lleven a cabo estudios para conocer cuál es la afluencia de visitantes al espacio natural en cada momento del año, de cara a poder diseñar un calendario que sea realmente efectivo. También se planteó la necesidad de exigir «una total transparencia» en lo que a la gestión y los datos de viajeros e ingresos del plan de transporte se refiere.

Elena Gil, gerente de La Casona de Con, por su parte, manifestó que parte de los problemas que actualmente presenta el plan especial se deben a que «se entiende como un mero medio de transporte, en vez de como un recurso turístico, que es lo que debería ser. A la gente no le importaría pagar un poco más si se les ofreciese valor añadido, con servicios y guías, entre otras cosas», señaló. Por contra, criticó, en la actualidad muchos visitantes «se llevan una mala experiencia, pues no reciben información ni encuentran servicios al subir a los Lagos, y eso hace que no se lo recomienden a sus conocidos». Tras sus palabras, muchos coincidieron en que otra de sus peticiones será la de que se realicen auditorías externas para ver cómo funciona el plan.

Además, Isidro Martínez, del Merendero de Covadonga, también planteó otro aspecto con el que todos se mostraron de acuerdo. «Se debe eliminar el punto de venta de billetes del Plan de Lagos del Santuario, pues lo que se está consiguiendo ahora es que los aparcamientos de Covadonga se llenen de coches de gente que luego no se queda allí, impidiendo que vengan otros», explicó. De hecho, ayer mismo «no cabía un coche más, pero por la zona apenas había peatones», señaló. También sus colegas de la ciudad canguesa reclamaron que se evite que todos los usuarios del Plan de Lagos ocupen el aparcamiento del entorno de la estación de autobuses, «porque no dejan espacio libre para que la gente visite Cangas de Onís».

Unir fuerzas

Para encauzar todas estas ideas y reclamaciones, así como unir fuerzas a la hora de exigir cambios en el actual sistema, durante la reunión celebrada ayer se acordó la creación de una plataforma en la que tengan cabida todos los actores implicados en el Parque Nacional y su entorno. La intención es que en ella participen empresarios, ganaderos, vecinos, políticos y usuarios y para ello se colgará la propuesta en el portal de Incatur, especificando los sectores que deberían estar implicados para que la gente se ofrezca a formar parte de la mesa de trabajo y ésta pueda empezar a funcionar este mismo verano.