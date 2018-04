«Nos sentimos agraviadas, insultadas y vejadas», dicen las socialistas llaniscas Patricia Gavito, Sandra García y Lourdes Vegas, durante su comparecencia en Llanes. / Nel Acebal Las ediles Sandra García, Patricia Gavito y Lourdes Vegas afirman que se sienten «insultadas y vejadas» continuamente por el alcalde y otros miembros del gobierno LUCÍA RAMOS Sábado, 28 abril 2018, 04:36

«Agraviadas, insultadas y vejadas». Así es como se sienten las concejalas socialistas en el Ayuntamiento de Llanes, quienes ayer denunciaban públicamente lo que ellas consideran como «acoso» por parte de varios miembros del equipo de gobierno, principalmente «el regidor y el edil de Personal». Las ediles Sandra García, Patricia Gavito y Lourdes María Vegas comparecían a mediodía en el Ayuntamiento para dar a conocer una situación que, aseveran, llevan sufriendo desde el inicio de la presente legislatura y que, además, está empeorando en los últimos tiempos, a medida que se agota el mandato del cuatripartito.

García señaló cómo el último episodio de «acoso» hacia su persona tenía lugar esta misma semana, durante la celebración, el martes, del último Pleno municipal, pero es habitual en otras sesiones plenarias y, sobre todo, comisiones a las que acuden ella y sus compañeras. «Tengo que soportar que se ponga en duda mi capacidad mental y mi comprensión lectora, que me llamen mentirosa y que me acusen de no tener dignidad», lamentó.

«Ponen en duda mi capacidad mental y me llaman mentirosa»

Las concejalas aseveraron, además, que estas situaciones se dan, principalmente, en aquellas ocasiones en las que no están presentes sus compañeros hombres. Así, recordaron cómo también las cinco funcionarias que recientemente denunciaban sufrir acoso por parte de miembros del gobierno local hacían referencia a que si fuesen varones no sufrirían el mismo trato.

«No es la primera vez que sucede algo similar, ya hace tiempo, en un Pleno de la Mancomunidad de Llanes yRibadedeva decidimos abandonar después de que uno de los funcionarios presentes tuviese que aguantar, durante una hora, toda clase de insultos e improperios», rememoró Sandra García. Agregó que ella y sus compañeros ya apuntaron, «en más de una ocasión» a los miembros del cuatripartito que «el debate y la discrepancia políticos no tienen absolutamente nada que ver con la falta de educación. Se han perdido las formas en este consistorio», lamentó.

«Hay miembros del gobierno que reconocen que la situación es vergonzosa»

Las ediles socialistas recalcaron también cómo una forma de actuar que en un principio se circunscribía sólo al regidor, en los últimos tiempos se está extendiendo a otros miembros del equipo de gobierno, como «el edil de Personal». Temen que «a medida que se agote la legislatura se irá incrementando esta situación hacia nosotras» y aseveran que «hay personas dentro del cuatripartito que reconocen que esto es vergonzoso y no se puede consentir, pero no hacen nada para paliarlo».

Finalmente, las concejalas criticaron «el baile de horarios y fechas» en los plenos que buscan «perjudicar» al grupo municipal socialista.