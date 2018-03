Los socialistas parragueses llaman a la unidad durante su comida anual Emilio García Longo, Luis Pérez Berdayes e Ignacio Urquizu. / ACEBAL Cerca de 150 afiliados llegados de toda la región participaron en la cita, en la que se homenajeó a Luis Pérez Berdayes y Florentino Cardín L. RAMOS ARRIONDAS. Lunes, 19 marzo 2018, 00:44

«Espero que seamos capaces de seguir sumando, pues así somos mejores y más fuertes». Con estas palabras concluía el alcalde de Parres, el socialista Emilio García Longo, el discurso con el que dio la bienvenida a los cerca de 150 asistentes a la comida que el PSOE parragués celebra todos los años y que esta vez tuvo lugar en PuebloAstur, en Cofiño. Una postura en la que coincidió uno de los homenajeados, el veterano Luis Pérez Berdayes, quien manifestó su deseo por que el partido en Asturias «permanezca unido y siga trabajando por la región».

García Longo también defendió que los valores del PSOE «no son ni viejos ni nuevos, sino lo que nos define. Me niego a idealizar un futuro que no tenga en cuenta el pasado, debemos prescindir de escribir el futuro caprichosamente», aseveró, e instó a «seguir agrupando un caudal de experiencia política, pues es un activo que nos diferencia y al que no podemos renunciar. Debemos respeto y admiración a quienes nos precedieron», insistió.

Algo en lo que coincidió Ignacio Urquizu, diputado en el Congreso por Teruel e invitado de honor en la celebración de ayer. «Tenemos que hablar con nuestra gente mayor», animó. En este sentido, manifestó que «el PSOE no es cuestión de fe, eso se lo dejamos a otros. Nuestras raíces están en las más bellas ideas que el ser humano puede generar, como son la igualdad, la libertad y la justicia». El parlamentario instó a los presentes a prepararse para «liderar el futuro» y recordó cómo su abuela le decía, cuando todavía era un chaval, que «el problema de los socialistas es que son muy soñadores. Yo creo que no es que soñemos demasiado, sino que nos hemos olvidado de hacerlo. Ese es nuestro reto: volver a soñar que este país se puede cambiar y modernizar», apostilló.

Al evento acudieron, además, socialistas procedentes de todas partes de Asturias. Entre otros, estuvieron el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez; el de Educación y Cultura, Genaro Alonso; la secretaria de organización de la FSA, Gimena Llamedo; el expresidente del Principado y exdiputado nacional del PSOE por Asturias, Antonio Trevín; el diputado José María Pérez, los alcaldes de Caso, Ponga, Avilés, Carreño y Llanera, Miguel Ángel Fernández, Marta Alonso, Mariví Monteserín, Amelia Fernández y Gerardo Sanz, respectivamente; así como numerosos concejales y afiliados. Quien no pudo asistir, por encontrarse fuera de Asturias, fue el segundo homenajeado, Florentino Cardín.