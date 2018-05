Somiedo, un ejemplo para Ponga La delegación de ponguetos en su visita de ayer al concejo de Somiedo. / FOTOS: NEL ACEBAL Empresarios y agentes locales les detallaron sus apuestas por el turismo sostenible en el Parque, desde ganaderas a osos Los ponguetos comprueban cómo sacarle rendimiento a su espacio protegido LAURA CASTRO SOMIEDO. Jueves, 31 mayo 2018, 00:11

El municipio de Somiedo le lleva quince años de ventaja a Ponga en lo que supone entender la vida dentro de un espacio protegido, pues la proclamación de su territorio como Parque Natural llegó varios años antes que en el caso del concejo de la comarca oriental. Han apostado por un turismo sostenible y respetuoso con el entorno, pero sin olvidar las actividades económicas básicas como la agricultura y la ganadería que conviven en perfecta armonía con la presencia de osos.

Una idea que debe resultar familiar a los ponguetos, pues su municipio forma parte de la Red Natura 2000 y estos mamíferos utilizan su espacio natural como ruta de paso entre el Parque de Redes y los Picos de Europa. «Nos han dado una base de lo que supone vivir en un paraje como el nuestro. Es una perspectiva nueva para entender los beneficios del Parque Natural», valoró la alcaldesa pongueta, Marta Alonso, quien disfrutó de una jornada de convivencia con vecinos y empresarios de su municipio en una excursión que superó los cuarenta participantes.

«Son un ejemplo a seguir, pues tienen una infraestructura turística y ganadera importantes. Es impresionante la coordinación que han logrado entre el Parque y el Ayuntamiento, pues en poblaciones pequeñas es algo muy complicado de conseguir», indicó Pedro Carrio, representante de los montañeros en la junta del espacio protegido pongueto. Para el hostelero de Abiegos Ricardo Herrero, la excursión también fue positiva. «La manera de potenciar y dar futuro a Ponga pasa por copiar muchos modelos de parques como ese con un grado de desarrollo mayor. No hay otras actividades que podamos explotar que no sean la ganadería y el turismo sostenible», señaló.

Para el pongueto Miguel Ángel Díaz la visita sirvió para despejar dudas. «El oso no supone un impedimento para ellos, siempre que la población no sea muy grande. El problema en el caso de Ponga será mentalizar a la gente», apuntó. De hecho, algunos excursionistas como Avelina Cestón no se mostraron muy convencidas con el modelo de Somiedo. Ponga buscará ahora el mejor sistema para sacarle el mayor rendimiento al paraje protegido, respetando sus actividades económicas más tradicionales.