El tramo de Picu Ramonón, en Ribadesella, dice adiós a las polvaredas y los baches Los operarios compactan el asfalto en Picu Ramonón. / JUAN LLACA La parte de la carretera RS-2 que había quedado afectada tras las obras de saneamiento en la zona de Tito Bustillo ya está completamente asfaltada JUAN GARCÍA RIBADESELLA. Martes, 8 mayo 2018, 00:12

En la mañana de este lunes quedó pavimentado con una buena capa de asfalto el pequeño tramo del Picu Ramonón de Ribadesella perteneciente a la carretera local RS-2. Se acaba así con una situación de absoluta precariedad que se prolongó durante dos meses, desde que el 5 de marzo pasado quedó abierto un tramo que antes había estado 47 días cerrado para acometer unas obras de saneamiento que aún no han concluido. Sin embargo, esta pavimentación viene a calmar los ánimos de unos vecinos cansados de baches y polvaredas.

«La verdad es que hacía muchísima falta, porque estaba intransitable, era un crimen pasar por allí», aseguró un aliviado concejal de Obras, Enrique Gancedo. Las obras coincidieron con un intenso periodo de lluvias que solo sirvió para hacerlas mucho más molestas. Cada vez que llovía se formaba una infinidad de baches. Y cuando no lo hacía, eran días de polvareda. «Hubo días de bachear a primera hora de la mañana y al mediodía estar otra vez como si no se hubiera hecho nada», añadió.

El concejal también adelantó que las incomodidades no han terminado, porque el tráfico a través de la avenida de Tito Bustillo continúa regulado con semáforos a consecuencia del proyecto de urbanización que en ella se acomete y porque a Tragsa aún le quedan de dos a tres semanas en el proyecto de saneamiento. Este lunes iniciaron la canalización del tendido eléctrico de la zona y cuando finalicen acometerán la conexión del saneamiento con el nuevo colector. «Para ello tendrán que cortar un carril a la altura de La Bolera y un corte total a la altura de Tito Bustillo durante una sola jornada», explicó el concejal.

Por su parte, las obras de urbanización de la avenida marchan a buen ritmo. El carril-bici ya es visible en buena parte de su trayecto. En cuanto la semana que viene llegue a la altura del polideportivo municipal se habilitará para el tránsito de peatones, suprimiendo así el pasillo abierto en la actualidad. De esta forma también se recuperará el tránsito normal de vehículos en ambas direcciones. Lo que no pudo aclarar el concejal es lo que ocurrirá con las plazas de aparcamiento situadas frente al Tocote.

Tráfico en la playa

Enrique Gancedo descartó devolverle el doble sentido a la calle Dionisio Ruisánchez, en el barrio de la playa, tal y como piden los empresarios de la zona. Según el concejal de Tráfico, Protección Civil y Seguridad Ciudadana, «a día de hoy es inviable el doble sentido en esa calle, salvo que quitemos la línea de aparcamientos, porque no tiene anchura suficiente». Si se hace esto, la playa perdería un buen número de plazas de aparcamiento y se incumpliría otra exigencia del colectivo empresarial, la de crear más plazas estacionamientos. «Tampoco sé de dónde las vamos a sacar», añadió. Respecto a la entrada de autobuses a los hoteles de la zona para la recepción y salida de los turistas, Gancedo recordó que «pueden hacerlo previa llamada a la Policía Local».

El concejal también anunció que la sustitución de los topes de aparcamiento de la calle Comercio por jardineras se acometerá «en cuanto tengamos un hueco en el departamento de Obras». Las jardineras serán rectangulares y servirán para separar la acera peatonal del espacio reservado para el estacionamiento de vehículos «y que no se nos meta ningún coche en la acera».

La que aún no tiene fecha prevista en el calendario es la reparación de la carretera del Faro, hundida por un deslizamiento de tierra el 5 de febrero pasado. El Ayuntamiento ha encargado un proyecto de reparación que aún no ha llegado, como tampoco lo ha hecho el informe comprometido por el Principado. De este último, «no sabemos absolutamente nada, lo reclamamos por activa y por pasiva y no sabemos nada, por eso decidimos pedir un proyecto», aseguró Gancedo.