Tres puntales de la peña de bolos de La Venta dejarán de pertenecer al club David Fernández, Antonio González, Manolín de Con, José Manuel García. Jesús Argüelles y Juancho Suárez, formaban el año pasado el equipo de La Venta que ahora se fragmenta. / E. C. David Fernández, Manolín de Con y Jesús Argüelles, pilares de la formación llanisca en los últimos años, ficharán por otros equipos GUILLERMO FERNÁNDEZ LLANES. Martes, 26 diciembre 2017, 00:12

La peña bolística de La Venta, con sede en el valle de Ardisana, conocía este fin de semana que tres puntales del equipo «tomaron la decisión de desvincularse del club para pasar a formar parte de otras peñas de la región». Así lo confirmaba ayer el director deportivo de la formación llanisca, Antonio González Gutiérrez, quien adelantaba que «David y Manolín están en conversaciones avanzadas para fichar por la peña gijonesa de Reculta, mientras que Jesús ya pasó a formar parte de la peña de Sotrondio». La noticia caía como un jarro de agua fría sobre los directivos de la peña llanisca, una de las más laureadas de Asturias en la última década.

La Venta, que para la próxima temporada tiene que militar en División de Honor, se plantea ahora «renunciar a la categoría y pasar a formar parte de una división de rango inferior». Este diario se puso en contacto con David Fernández y Manolín de Con, quienes aseguraron que ya se consideran «desvinculados de La Venta» y aventuraron que su fichaje por Reculta podría concretarse el próximo 30 de diciembre. En parecidos términos se expresaba Antonio González, que al conocer la decisión irrevocable de los jugadores se limitó a recordarles que «lo único que les queda por hacer es devolver la equipación, que es propiedad del club».

En la localidad conocida popularmente como La Venta de los Probes, la actividad bolística cuenta con más de un siglo de existencia y siempre giró alrededor de un bar situado en las inmediaciones. De hecho, el terreno en el que se ubica la bolera es propiedad de Gabriel Peláez, titular del citado negocio dedicado a bar-tienda.

David Fernández, Manolín de Con y Jesús Argüelles defendieron durante más de una década los colores de La Venta y formando parte del equipo se proclamaron en diferentes ediciones campeones de Asturias en la modalidad de parejas. Los dos primeros están encuadrados en el selecto grupo de 32 jugadores asturianos de primera categoría, mientras que Argüelles es jugador de segunda categoría.

La peña comenzaba su andadura como equipo federado de la territorial asturiana en el año 2000 y en estas últimas 17 temporadas conseguía proclamarse campeón regional en primera, segunda y tercera categoría. Se adjudicó en más de diez ocasiones el Memorial Corteguera, que se disputa en el mes de agosto en Ribadesella, y siempre compitió con solvencia en todas las boleras asturianas. Además del primer equipo, en algunas campañas mantuvo otros dos en competición.

«La marcha de los tres puntales de la peña no significa la desaparición de los bolos en La Venta», puntualizaba Antonio González. La apuesta de futuro pasa por «recuperar a los jugadores veteranos, aquellos que ya estuvieron en los inicios del club». Recordaba González ayer a Juancho Suárez, Juanjo Díaz, Dani Martínez, Lolo Suárez, José Manuel García y Sergio Díaz. Y no descartaba el regreso de Paul Balmori y Álvaro Amieva. Eso sí, manifestó que «en La Venta no nos gusta interferir en otras peñas ni quitar jugadores a nadie». Por encima de otras consideraciones, en La Venta pretenden que «no se pierda el ambiente de los bolos, con gente de la zona».