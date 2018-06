Los turistas aprueban el funicular de Covadonga «si respeta el entorno» En días de gran afluencia muchos turistas suben caminando hasta Covadonga por la carretera, entre los coches, algo que se pretende evitar con la creación de un funicular. / FOTOS: NEL ACEBAL Los visitantes reconocen que el remonte facilitaría el acceso al Real Sitio y consideran que atraería a un mayor número de personas LUCÍA RAMOS COVADONGA. Lunes, 25 junio 2018, 00:18

Funicular sí, pero sin estropear el entorno del Santuario de Covadonga. La idea planteada hace una semana por el consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra, de recuperar el proyecto de construcción de un remonte entre la finca de Les Llanes y la Escolanía era ayer bien recibida por la mayoría de los visitantes consultados, quienes, eso sí, coincidían también en recalcar la importancia de que, de llevarse a cabo la iniciativa, se haga cuidando mucho el paisaje.

La mayoría de los turistas que ayer se acercaron a conocer uno de los puntos más emblemáticos de la región, aprovechando el buen tiempo, reconoció que, de tener la oportunidad de haber dejado el coche en un aparcamiento y subir hasta el Real Sitio en funicular, disfrutando de las vistas, lo habrían hecho sin dudarlo. «Estaría muy bien que existiese la opción de elegir entre subir por la senda, que es también muy bonita, o hacerlo mediante un remonte mecánico. Por no hablar de que para todas aquellas personas de mayor edad o problemas de movilidad sería una gran noticia», señalaba el joven David Maculet, llegado desde Madrid. Su compañera, María Espinol, se mostraba de acuerdo y añadía que, en su opinión, la creación de un funicular en Covadonga «podría servir incluso para atraer a más personas. No solo por el atractivo, sino porque ahora mismo, en días de gran afluencia, seguro que hay muchos que se tienen que dar la vuelta e irse sin ver el Santuario por la imposibilidad de dejar el coche», explicó.

También en el tráfico hizo hincapié Santiago Jimeno, de Guadalajara, quien recalcó cómo la puesta en marcha de un funicular «agilizaría el acceso a Covadonga de forma notable, ya no solo de personas, sino de vehículos, pues serían muchos menos los que tratasen de subir, evitando atascos y situaciones peligrosas en la carretera». Junto a él, la argentina María Eugenia Debiassi se mostraba de acuerdo e incidía, como muchos otros visitantes, en que «si se lleva a cabo el proyecto finalmente, se haga con especial cuidado, pues sería una pena estropear un sitio tan bonito como este».

El respeto por el entorno era también la condición que ponían los asturianos Juan Antonio y Cristina Huergo, de Pola de Siero. «La idea la vemos buena, pues nosotros mismos, después de dar varias vueltas, hemos tenido que dejar el coche muy abajo y subir caminando. Pero tienen que hacerlo de forma que no contraste mucho con el entorno, pues este es uno de los lugares más guapos que tenemos en Asturias», insistieron. Lo mismo subrayaron los cántabros Conchi Rodríguez y Tino Gómez. «Estaría muy bien tener una alternativa para subir que evite que la gente salga a la carretera, ya que es peligroso, pero, por favor, que elijan muy bien el diseño y los materiales para no romper el paisaje», reclamaron.

Pero no todo fueron buenas palabras para la iniciativa del departamento que dirige Lastra, pues hay quien considera casi un sacrilegio construir semejante infraestructura en la zona. «No me parece bien, creo que algo tan moderno estropearía el encanto rústico de Covadonga», aseveró la valenciana Geraldine Naranjo, quien no se dejó convencer por los argumentos a favor del remonte de su compañero, Gabriel Llopis, que ponía por delante las facilidades que éste daría a quienes tienen dificultades para subir al Real Sitio. Tampoco se mostró favorable el argentino Jorge Villaverde, para quien la conservación del entorno está por encima de la comodidad. «El paseo hasta aquí es precioso», recalcó.