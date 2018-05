Vanesa González, nueva secretaria general del PSOE de Cangas de Onís La agrupación termina así con tres años de gestoras y la ejecutiva llega decidida a «recuperar la confianza de los cangueses» L. RAMOS CANGAS DE ONÍS. Viernes, 18 mayo 2018, 00:08

La agrupación local del PSOE en Cangas de Onís ya cuenta con nueva secretaria general. Vanesa González se hacía ayer con el puesto con 21 votos a favor y un único voto en blanco durante la asamblea celebrada por la tarde. Se pone fin así a tres años de gestoras después de que la anterior ejecutiva renunciase en 2015. En la asamblea estuvo presente la secretaria de Organización de la FSA, Gimena Llamedo, quien además presidía desde enero la gestora. La socialista se mostró satisfecha con el hecho de que el partido cuente finalmente con una secretaria general en Cangas de Onís y recalcó que «el PSOE ya no tiene ninguna comisión gestora en Asturias», una situación que no se daba «desde hace bastante tiempo». De hecho, recordó, «llegó a haber hasta once comisiones gestoras».

González encabeza una ejecutiva de once personas que «integran juventud y experiencia», según Llamedo, quien elogió que la nueva dirección local esté compuesta por «personas implicadas en la vida del concejo en diferentes ámbitos». A su juicio, se trata de «un grupo cohesionado que tiene como reto recuperar la confianza de los cangueses». Una confianza, agregó, «como la que en el pasado llevó a tener al frente del Ayuntamiento a gobiernos socialistas que transformaron y fueron fundamentales en el desarrollo del concejo».

La nueva secretaria general estará acompañada por Cristina Pereira, José Antonio Fernández, Noelia Sánchez, Pablo Palacios, Fernando Labra, Adela Herrero, Miguel Ángel Cueto, Delfina Fernández, Pablo Santamaría y Ana Rosa Remis como portavoz de la ejecutiva.