Cabrales sopesa pedir la intervención de la UME para retirar la nieve en Sotres

La comarca del Oriente se ha despertado esta mañana con un fino manto de nieve cubriendo las faldas de las sierras del Sueve y el Cuera más próximas al litoral y bajas temperaturas durante toda la mañana, llegando incluso a caer agua nieve en torno a las once en los concejos riosellano y llanisco. En el interior las precipitaciones en forma de nieve están siendo intermitentes y las máquinas de varios concejos trabajan desde primera hora de la mañana a destajo para garantizar el acceso a los pueblos más altos.

La peor parte se la llevaron los vecinos de Sotres, en Cabrales, cuya carretera de acceso quedó cortada a primera hora de la mañana por la presencia de varios aludes. Desde el Consistorio indicaron que en el lugar ya trabajan varios operarios, por lo que con toda probabilidad el acceso quedará abierto por la tarde. En el pueblo la nieve acumulada supera ya los 1,20 metros, lo que complica notablemente la vida cotidiana de los vecinos. “Estamos estudiando la posibilidad de solicitar a la Delegación del Gobierno la presencia de la Unidad Militar de Emergencias en Sotres para ayudar, sobre todo, a quitar la nieve de los tejados, pues a la gran cantidad acumulada se suma el hecho de que está muy húmeda, lo que aumenta notablemente su peso. Estaremos pendientes de cómo evoluciona el temporal y si se producen complicaciones, procederemos a solicitar esa ayuda”, explicaba hace unos momentos el concejal cabraliego Fernando Nava a este diario. En el resto del concejo cuatro máquinas quitanieves trabajan sin descanso y en el colegio de Las Arenas fueron más de la mitad los alumnos que se ausentaron por culpa del temporal. De hecho, solo asistieron unos sesenta de los más de 170 matriculados.

También es complicada la situación en el municipio pongueto, donde otros cuatro equipos se afanan en limpiar las carreteras. En la escuela, perteneciente al Colegio Rural Agrupado Picos de Europa, no hubo clase al no poder acudir ningún niño y el servicio de atención a domicilio ha quedado suspendido, si bien las trabajadoras se encuentran “en permanente contacto” con los usuarios, según explicó la alcaldesa, la socialista Marta Alonso. Indicó también que desde el pasado sábado tanto en la parroquia de Cazu como en Carangas están sin televisión y también están fallando las señales de teléfono móvil y fijo en alguna localidad, si bien no hay ninguna incomunicada ahora mismo.

00:58 Vídeo. La nieve cubre varios puntos del Oriente. / Juan Llaca

En el resto de concejos del Oriente la jornada está siendo más tranquila, con máquinas quitanieve trabajando en las zonas más altas de Amieva, Parres, Cangas de Onís y Piloña y los niveles de los ríos, que ayer llegaron a preocupar, mucho más bajos debido al descanso que dieron las precipitaciones en las últimas horas. Son frecuentes, también, los pequeños argayos y caídas de árboles en carreteras y pistas secundarias.